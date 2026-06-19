Profesora Alejandra Mizala Salces asume como Rectora de la Universidad de Chile

Una nueva jornada histórica vivió la Universidad de Chile este viernes 19 de junio con la asunción de la nueva Rectora de la institución. La profesora Alejandra Mizala Salces recibió de manos de su antecesora, la profesora Rosa Devés Alessandri, la medalla que la inviste como Rectora de la institución. Así, se dio cierre al período de la profesora Devés, quien encabezó la institución de educación superior entre 2022 y 2026.

La Rectora Mizala recibió la tarea “con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad”. “La U. de Chile no pertenece a quienes, circunstancialmente, ocupamos cargos de responsabilidad, ni siquiera a quienes hoy la habitamos. Pertenece a su comunidad y al país. La recibimos de quienes la construyeron antes que nosotros y tenemos el deber de entregarla fortalecida a quienes vendrán después. Somos un eslabón en una larga cadena de generaciones unidas por la convicción de que el conocimiento, la educación, las artes, las humanidades y la ciencia pueden contribuir a construir una sociedad mejor y más justa”, dijo.

En su primer discurso, delineó las prioridades para su gestión y los principios que guiarán su trabajo, como el desarrollo del talento, el cual “se encuentra en cualquier lugar”: “El origen social o el género no debe determinar el destino de las personas”, afirmó.

“Cuando una sociedad no logra reconocer y desarrollar todo el talento disponible, pierde mucho más que oportunidades individuales. Pierde capacidad de innovación, de creación, de crecimiento y de desarrollo”, agregó.

La ceremonia, describió la Rectora Mizala, fue un “momento de profundo significado institucional”: “Por primera vez en nuestra historia, una Rectora entrega el testigo a otra Rectora”.

La académica Alejandra Mizala Salces fue electa como Rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030 tras imponerse con un 60,93% de los votos en la segunda vuelta, que tuvo lugar este martes 2 de junio. La elección tuvo una participación del 64,96% del claustro elector.

El balance de un ciclo de cuatro años

La ceremonia abrió con las palabras de la Rectora 2022-2026, Rosa Devés, quien recordó los hitos más importantes de sus cuatro años de gestión al frente de la Universidad de Chile, como fue la participación en el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda en la Plaza de la Constitución en el marco de los 50 años del golpe de Estado, como un compromiso institucional con los Derecho Humanos.

“Fue un claro recordatorio sobre lo que representa ser Rectora de la Universidad de Chile y la responsabilidad que tiene nuestra Universidad como parte de la institucionalidad que da continuidad a la historia de este país”, recordó.

También resaltó el vínculo de la Universidad con las artes y la cultura, a través de hitos como el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en la Plaza Baquedano o la inauguración de la Gran Sala Sinfónica Nacional en el complejo Universitario VM20. “Nunca estará de más recordar el enorme esfuerzo que esta obra ha significado para la Universidad. No solo fuimos capaces de sobreponernos a las dificultades que impusieron el estallido social y la pandemia durante la construcción, sino también de darles sentido, porque entendíamos que este edificio se levantaba para honrar el valor de lo público. Cada semana, a través de las actividades que se realizan y de las personas que convoca, vemos hacerse realidad esa aspiración”, afirmó.

“Las imágenes que he compartido no son recuerdos aislados. Todas ellas remiten a una misma idea de Universidad: una institución que encuentra su mayor fortaleza en las personas que le dan vida, en la profundidad de sus vínculos y en la coherencia entre sus principios y sus acciones. También he querido expresar que se trata de una experiencia humana que nos transforma, y donde los afectos y las emociones tienen un lugar junto a los desafíos intelectuales y de conducción institucional”, continuó su discurso.

Al cierre de sus palabras, la autoridad aseguró que dirigir la U. de Chile “ha sido un honor”. “Quiero contarles a los niños y a las niñas de nuestro país que esta gran institución les espera, que tiene un espíritu creativo y solidario, y sobre todo curioso, como el suyo. Que la Universidad nunca deja de hacerse preguntas y está formada por muchos miles de personas que piensan y dialogan, intercambian conocimientos y comparten valores, mientras en el hacer se transforman. Que es de Chile y que cada día seguirá preguntándose por el sentido profundo de su misión. Porque mientras exista esa pregunta, seguirá viva la promesa que la Universidad de Chile hizo al país hace más de 183 años”, cerró la Rectora Devés.

Servicio y compromiso público

También fue parte de la actividad la ministra de Educación, María Paz Arzola. La secretaria de Estado ofreció unas palabras, en las que manifestó sentirse honrada de “estar en esta ceremonia en un lugar tan emblemático para la educación superior del país en el marco del cambio de mando de la rectoría de la U. de Chile”.

“En un hito como este es inevitable pensar en el aporte que esta institución ha hecho al país. Desde esta misma casa de Estudios han egresado Presidentes de la República, Premios Nacionales, así como también profesionales que desde sus diversas áreas han aportado y están aportando al desarrollo de nuestro país, de nuestra patria”, dijo.

“La U. de Chile lleva más de 180 años siendo, en palabras exactas, un faro de conocimiento que ilumina a todo Chile. Hoy asistimos a una transición entre dos académicas que no solo encarnan el servicio y el compromiso público de esta institución sino que también la excelencia y el liderazgo femenino. Ambas son prueba patente de que no hay espacios vedados para las mujeres”.

Nuevo equipo directivo

La Rectora Alejandra Mizala estará acompañada por la profesora Dorotea López en la Prorrectoría, la profesora Ulrike Kemmerling en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA), el profesor Sergio Olavarrieta en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (VAEGI), el profesor James McPhee en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), la profesora Pilar Barba en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), Pamela Díaz-Romero en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC), y el profesor José Correa en Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (VTI).

Las y los nuevos vicerrectores asumirán sus funciones oficialmente a contar del 1 de julio.

Rectora Alejandra Mizala Salces

La profesora Alejandra Mizala Salces es economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, con un compromiso sostenido con la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

Fue prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional. Durante este período contribuyó al fortalecimiento de la autoevaluación institucional, la actualización del sistema de calificación académica, avances en transformación digital y proyectos estratégicos de resguardo patrimonial. Durante este periodo, lideró el proceso de Acreditación Institucional, que culminó con la acreditación de excelencia por siete años (2025-2032).

Su investigación se centra en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en STEM. Ha liderado numerosos proyectos, asesorado a organismos internacionales e integrado comisiones y consejos asesores en educación, trabajo, pensiones y género.

Ha fundado y dirigido unidades académicas, como el Centro de Economía Aplicada (CEA), el Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) del Departamento de Ingeniería Industrial en la FCFM, el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE).