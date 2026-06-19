Se aplaza reunión presencial entre Estados Unidos e Irán para implementar acuerdo de paz

Las primeras negociaciones presenciales para implementar el memorando de entendimiento suscrito entre Estados Unidos e Irán fueron aplazadas indefinidamente, en una señal que genera incertidumbre sobre el ritmo de avance del proceso diplomático impulsado por Pakistán y respaldado por Suiza y Qatar.

La reunión estaba prevista para este viernes en la localidad suiza de Bürgenstock, en el cantón de Nidwalden, donde delegaciones de ambos países debían sostener los primeros contactos técnicos tras la firma remota del acuerdo por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masud Pezeshkian.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó que el encuentro fue pospuesto. “Las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo estaban previstas para el viernes 19 de junio de 2026 en Bürgenstock. Estas se han pospuesto por el momento”, indicó la diplomacia helvética en un comunicado.

Pese al aplazamiento, las autoridades suizas señalaron que continúan los trabajos preparatorios y reiteraron su disposición para facilitar futuras conversaciones entre las partes.

La decisión se produjo después de que el viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, anunciara la cancelación de la reunión presencial, argumentando que la firma del acuerdo ya había sido completada de manera telemática.

“Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana ha sido cancelada”, explicó el jefe de la diplomacia paquistaní al diario Dawn.

La incertidumbre también quedó reflejada en los movimientos de las delegaciones participantes. La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, finalmente no viajaría a Suiza, aunque aseguró que Washington mantiene su disposición a iniciar cuanto antes las conversaciones técnicas.

“Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado, y la delegación estadounidense estaba preparada para partir en cuanto fuera posible”, señaló la administración estadounidense.

Según medios regionales, la delegación iraní también suspendió su desplazamiento a Suiza. Aunque Teherán no confirmó oficialmente esa decisión, reportes atribuyen la medida a la preocupación por los recientes ataques israelíes en territorio libanés.

De hecho, el jueves las autoridades iraníes ya habían descartado participar en una ceremonia formal de firma del memorando.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo que la suscripción digital del acuerdo representa un primer paso dentro de un proceso mucho más amplio.

“Esto es solo el principio”, afirmó el vocero, quien destacó que ahora que el documento ha sido firmado por todas las partes, “violarlo sería más costoso”.

Aunque el retraso no implica una ruptura del proceso, sí refleja las dificultades logísticas y políticas que rodean la implementación del acuerdo entre Washington y Teherán.

Por ahora, las partes continúan coordinando la realización de las conversaciones técnicas que permitirán definir los mecanismos concretos para aplicar el memorando, mientras Suiza mantiene abiertas sus instalaciones para albergar futuras reuniones.

La expectativa de los mediadores es que los contactos puedan retomarse en los próximos días, una vez que se resuelvan las cuestiones de agenda y seguridad que han impedido el encuentro presencial previsto inicialmente para esta semana.