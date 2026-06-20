Aniversario del PC: Lautaro Carmona respalda a deudores del CAE y fustiga embargos bancarios

Un encendido discurso con foco en las principales problemáticas sociales y económicas del país marcó la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista. Durante la instancia, su presidente, Lautaro Carmona, abordó diversos temas de la contingencia nacional e internacional, poniendo un especial énfasis en la compleja situación que enfrentan los miles de estudiantes atrapados por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la urgente necesidad de avanzar en soluciones estructurales de alivio financiero.

El dirigente manifestó su total respaldo a las agrupaciones que representan a los afectados por el sistema de financiamiento de la educación superior, alineándose con los cuestionamientos planteados previamente por el diputado Boris Barrera. Carmona sostuvo que la organización de este movimiento estudiantil se transformará en un referente ineludible para todas las personas atrapadas por intereses y multas abusivas en el país. En esa línea, recordó que durante décadas se vendió la promesa de que endeudarse para estudiar era una inversión y una herramienta de movilidad social, lo que contrasta con las recientes denuncias de cuentas bancarias vaciadas por embargos, transformando el derecho a la educación en una trampa perpetua.

Exigencia de transparencia por menores haitianos y la agenda internacional

El timonel comunista también se refirió a la dramática contingencia que involucra el traslado de más de 200 menores de edad desde Haití, exigiendo al respecto una investigación exhaustiva, profundamente humanitaria y con plena transparencia de la información disponible. Carmona aprovechó este episodio para trazar un paralelo histórico y relevar la labor de organizaciones civiles como Hijos y Madres del Silencio, quienes han logrado el reencuentro de centenares de niños que fueron robados durante la dictadura militar.

En el plano internacional, el líder de la colectividad convocó a la militancia a levantar una campaña nacional de solidaridad con Cuba bajo la consigna “Cuba, estamos contigo, Chile te apoya”. El representante del PC calificó el bloqueo económico sobre la isla caribeña como un intento de genocidio y un crimen de lesa humanidad, anunciando que promoverán un movimiento amplio para exigir que el Estado chileno adopte una postura firme de respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Emplazamiento a la megarreforma de José Antonio Kast

En el cierre de su intervención, Lautaro Carmona apuntó sus dardos contra la agenda legislativa del Ejecutivo, cuestionando de forma directa la denominada megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. A juicio del timonel comunista, el diseño normativo de la actual administración favorece de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos del país.

Frente a esta propuesta oficialista, el dirigente advirtió sobre la necesidad de articular una alternativa política y social capaz de hacerse cargo de las urgencias reales de la ciudadanía, tales como los bajos salarios, el desempleo, la crisis habitacional, la seguridad pública y el crónico endeudamiento que golpea los presupuestos de miles de familias chilenas.