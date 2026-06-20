"Están viviendo con familia vinculante": Gobierno confirma la ubicación de 33 niños haitianos

Este viernes en la noche, el Gobierno confirmó que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) localizó a 33 niños haitianos de los mencionados en el preinforme de la Contraloría General de la República.

“Es un trabajo articulado, una mesa intersectorial y en relación al informe de Contraloría, que hace alusión a 64 menores que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 (niños) que están con viviendo con familias vinculantes, padres, madres y hermanos“, informó el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien encabezó la comunicación oficial junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, en La Moneda.

Y añadió Cerna que “son jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud. Están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso regular”. “Seguimos buscando, seguimos relacionando para corroborar lo que ya está, que son las actas con las cuales fueron entregados a los adultos vinculantes. Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó”, agregó el jefe de la policía civil.

Según explicó Cerna, “ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió como si fuese cualquier adulto en un control migratorio”. El director de la PDI explicó que “el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe, que se relacione con los documentos que trae y la autorización que ha sido solicitada, y firma el adulto y el oficial de la PDI que hace esa entrega”.

La ministra Wulf, en tanto, destacó “el compromiso de nuestro Gobierno con la infancia, que no se concentrarán solo en este hecho”. “Si bien el foco inmediato han sido los 64 niños y adolescentes, reforzaremos los protocolos y seguiremos avanzando en la articulación con los distintos organismos para consolidar la información y los datos disponibles”, aseguró la secretaria de Estado.

“No es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables o responsables, es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”, agregó la ministra de Desarrollo Social y Familia. Y agregó que “nuestra única ocupación es resolver esto lo más pronto posible para la seguridad de estos niños y para la tranquilidad del país que demanda respuestas”.

Wulf aseguró que “es muy importante clarificar las acciones del gobierno y de la PDI. Con respecto al preinforme de Contraloría, en el cual se estableció una muestra de 105 niños, de los cuales 64 no estaban localizados, se hizo una fuerza de tarea para lograr la identificación que el director de la Policía de Investigaciones ha mostrado esos resultados”.

“Esa información requiere de articulación. Hoy día hay distintos actores del Estado que tienen contacto con los niños, desde Servicios de Salud, las oficinas locales de la niñez, Migraciones, el Registro Civil y tantos otros”, aseguró. Y enfatizó que “la fuerza de tarea que nosotros realizamos es poner a todos esos actores para que pudiesen prestar información que colaborará con las labores investigativas de la Policía de Investigaciones”.

Ministro Barros: una política de migración “mal manejada”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó que los niños haitianos que ingresaron al país por reunificación familiar se encuentren desaparecidos o perdidos.

En conversación con Radio Universo, Barros afirmó que “cuando se tramitó esto, se dieron domicilios que era un cité, donde estuvieron temporalmente los padres y después se fueron, o era un colegio. Son direcciones que no se han podido validar (…) no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil. Incluso más, no hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos”.

El secretario de Estado señaló que “aquí entraron una cantidad de niños y no se sabe en qué está. Pero no hay una sola denuncia, ni acción criminal que diga mi hijo se perdió o no está, ni en Haití, ni en Chile, ni en el camino se extravió”. Y sostuvo que “hubo una política de migración que objetivamente, no quiero entrar en la coyuntura política, fue mal manejada. El tema de la reunificación fue mal manejado“.

“Cada vez que hay dolor o hay una situación de angustia, y lo vemos, lo vemos cuando hay un desastre, aparecen los vivos de siempre. Y hay aparentemente 12 personas que descubrieron que tenían una buena oportunidad de negocio, que era la angustia de algunos padres, de decirle ‘mire, no se preocupe, pague tantos millones y yo me encargo de todo’ y simplificaron papeles y demás”, expresó.

El titular de Defensa lamentó “que un informe de la Contraloría General de la República, que es reservado, que da cuenta de un proceso en curso, se filtre. Eso dio lugar a una visión que no era bilateral, no tenía la segunda parte. Por lo tanto, está incompleta y da pie para un pánico y se surgen expresiones que, claro, la autoridad no puede descartar nada, pero tampoco estamos diciendo que lo que aquí ocurrió es A, B o C”.