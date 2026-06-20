Fundación Libera acusa "utilización política" y cuestiona inacción de la Fiscalía en caso de niños haitianos

La abogada Carolina Rudnick criticó los giros comunicacionales de La Moneda ante la denuncia por el ingreso de NNA desde Haití. Además, se reveló que el Ministerio Público tenía los antecedentes desde hace tres años.