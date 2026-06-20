Irán cierra el estratégico estrecho de Ormuz tras letales bombardeos israelíes en Líbano y Gaza

Teherán bloqueó la ruta por donde circula una quinta parte del petróleo mundial en respuesta a la ofensiva de Tel Aviv, que en las últimas horas dejó 17 muertos en territorio libanés y sumó nuevos ataques sobre la Franja de Gaza.