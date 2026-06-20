Irán cierra el estratégico estrecho de Ormuz tras letales bombardeos israelíes en Líbano y Gaza

La tensión en Medio Oriente alcanzó un punto crítico con repercusiones directas para el escenario internacional. El Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes y estratégicas para el transporte mundial de petróleo y gas. De acuerdo con un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas iraníes, la determinación se tomó tras analizar el adverso panorama de seguridad regional, concluyendo que las de las fuerzas de Israel en territorio libanés configuran un peligro inminente para la estabilidad de la zona.
La retaliación de Teherán coincide con una jornada donde el estamento militar israelí no solo mantuvo la presión sobre el sur de Líbano, sino que además continuó con intensos bombardeos sobre la ciudad de Gaza. El bloqueo de este paso clave, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, eleva drásticamente las alertas diplomáticas ante el temor de un desabastecimiento o una escalada armada de proporciones mayores.
El cierre de esta ruta marítima representa una amenaza directa para el suministro global de combustibles. Por el estrecho de Ormuz transita diariamente cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, a lo que se suman masivos volúmenes de gas natural licuado que son exportados de manera regular por las naciones productoras de la región. Ante este panorama, los mercados internacionales reaccionaron con extrema cautela y se mantienen expectantes a la evolución del conflicto, ya que los analistas prevén que una parálisis prolongada del tráfico naviero empujará con fuerza los precios del crudo y generará un fuerte impacto inflacionario en la economía global.
Hasta el momento, las autoridades iraníes no han entregado precisiones técnicas respecto a cómo operará formalmente el bloqueo, manteniendo bajo estricta reserva el tipo de restricciones o controles que se aplicarán al tránsito de las embarcaciones comerciales y militares. El hermetismo mantiene bajo incertidumbre la cadena de suministro, abriendo complejas interrogantes sobre la postura que adoptará la Casa Blanca, las potencias occidentales y los principales importadores de energía del bloque asiático y europeo, tales como China, India y Japón, cuyos aparatos productivos dependen en gran medida del abastecimiento de petróleo de esa zona geográfica.