“Sobrevivir al fuego. Itinerancia Bienal de Arte Textil BAT” se inaugura en Bodegón Cultural Los Vilos

Este sábado 20 de junio se inaugura en el Bodegón Cultural Los Vilos la exposición “Sobrevivir al fuego. Itinerancia Bienal de Arte Textil BAT”, primera itinerancia de la segunda edición de la Bienal de Arte Textil BAT. Una muestra que reúne obras de artistas nacionales que trabajan materias primas y técnicas tradicionales desde una mirada contemporánea, reflexionando sobre los desafíos culturales, políticos y ambientales de nuestro tiempo.

La exposición toma como punto de partida una leyenda relatada por Felipe Guamán Poma de Ayala, quien narraba que, ante la llegada de las tropas españolas al Cuzco, los incas decidieron quemar sus depósitos de telas antes de entregarlos. A partir de este relato, la muestra propone una reflexión sobre la importancia de resguardar aquellos conocimientos y saberes que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos.

Bajo los conceptos de tradición, materia y transformación, las obras reunidas exploran el tejido, la cestería, el bordado, el crochet, la tapicería, el patchwork y diversas técnicas textiles como formas de pensamiento y creación que dialogan con la contemporaneidad. Más allá de destacar la riqueza material o técnica de estas prácticas, la exposición invita a comprender cómo estos oficios transmiten memoria, identidad, resistencia y nuevas posibilidades para imaginar el futuro.

La muestra reúne el trabajo de destacados artistas y creadores provenientes de distintos territorios del país, entre ellos Claudia Campos, Macarena Freire, Estíbaliz Lorca de Urarte, Bernardo Oyarzún, José Pérez, Andrea Quintullanca, Claudia Suárez Jansson, Ximena Zomosa, el Colectivo Malfatti y un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile que participaron en una residencia junto a la artista francesa Delphine Dénéréaz.

La Bienal de Arte Textil BAT es una plataforma dedicada a la difusión, valorización y diálogo en torno al arte contemporáneo y los oficios textiles a nivel nacional e internacional. A través de exposiciones, seminarios, mediaciones e itinerancias, promueve el encuentro entre artistas, investigadores, curadores y públicos diversos, fortaleciendo la presencia del arte textil en la escena cultural contemporánea.

La curatoría general de la Bienal está a cargo de Matías Allende Contador, Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile e investigador especializado en arte y cultura latinoamericana. Su trabajo ha contribuido a ampliar las perspectivas desde las cuales se estudian y exhiben las prácticas textiles contemporáneas en Chile y el extranjero.

En un contexto marcado por transformaciones sociales, culturales y ambientales, “Sobrevivir al fuego” propone reconocer el valor de los conocimientos heredados, las prácticas comunitarias y los oficios que han resistido el paso del tiempo. Las obras reunidas en esta exposición invitan a reflexionar sobre la capacidad del arte textil para vincular memoria, territorio, identidad y futuro en un contexto nacional como la IV Región, donde estas formas de hacer preponderan y forman parte de nuestro imaginario local.

Esta es una iniciativa que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Datos de la exposición:

Fechas: 20 de junio al 29 de agosto de 2026

Ubicación: Elicura #135, Los Vilos.