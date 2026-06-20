Vínculo, arte y memoria: UOH inaugura muestra textil inspirada en obras de Mono González

La Universidad de O’Higgins (UOH), a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y su Programa Arte y Memoria, presentó la exposición “Tapices del Mono González”, una muestra que reúne diez tapices elaborados por el Taller Textil Malfatti de Cáhuil, Pichilemu, inspiradas en obras del muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, Alejandro “Mono” González.

El artista, quien participó de esta inauguración, explicó que la colección recupera fragmentos de murales realizados en Chile y el extranjero, que comenzaron a ser reinterpretados en el marco de las conmemoraciones de los 50 años del Golpe de Estado por artesanas y artesanos de Cáhuil, y que finalmente se transformaron en tapices de lana, dando lugar a un nuevo lenguaje de texturas visuales.

“Estos diez tapices reúnen fragmentos de murales pintados en Argentina, Pisagua, Santiago o el Estadio Nacional. El trabajo del taller de Cáhuil es fundamental en este proceso, ya que transforma esas imágenes en un lenguaje textil que nace del oficio, la dedicación y la creación compartida. Son obras en lana que hablan de compañeros que ya no están y de historias ocurridas durante la dictadura que no deben olvidarse”, añadió el muralista como una forma de reiterar la importancia de la memoria colectiva.

Vinculación y memoria compartida

Por su parte, la directora de Vinculación con el Medio UOH, Luz Fariña, señaló que la exposición responde al propósito institucional de acercar el arte a la comunidad y visibilizar el trabajo de artistas de la Región de O’Higgins, articulando en una misma propuesta arte contemporáneo, oficios tradicionales y creación territorial.

“Esta exposición reúne el trabajo de un Premio Nacional de Artes Plásticas con el oficio de artistas de Cáhuil, generando una obra que conecta memoria y creación. Más que una muestra, es un espacio de encuentro donde la Universidad se abre a la comunidad para dialogar con expresiones artísticas que nacen desde la región y que adquieren nuevos sentidos e interpretaciones. La Sala de Exposiciones de la UOH cumple ese rol de circulación cultural y aprendizaje, al ofrecer un espacio abierto donde el arte no solo se exhibe, sino que busca conectar con las distintas formas de concebir el conocimiento y la enseñanza” subrayó la directora dejando abierta la invitación a disfrutar de esta exposición.

Entre tanto, la encargada del Programa Arte y Memoria, Clemencia González, destacó además que la exposición se articula con el carácter público de la Universidad, al abrir espacios donde el arte permite aproximarse a procesos históricos complejos desde una perspectiva formativa. Subrayó que el trabajo colaborativo detrás de los tapices refuerza la idea de que la memoria no solo se conserva, sino que también se transmite a través de prácticas culturales y artísticas.

“Esta exposición, como lo planteaba el propio Mono González, conmemora los 50 años del Golpe de Estado y recoge experiencias de desaparición, prisión política y represión. Pero no se limita a ese pasado, sino que también funciona como un recordatorio hacia el futuro, siendo esto una manera de promover el pensamiento crítico. Por otro lado, esta muestra constituye un reconocimiento al trabajo del Taller Textil Malfatti de Cáhuil, por su aporte a la construcción de vínculos entre arte, artesanía, historia y comunidad”, señaló la socióloga.

Encuentro generacional

Finalmente, la estudiante de octavo básico del Instituto Rancagua, María Ignacia Gallardo Delgado, relató la experiencia como una instancia de aprendizaje vinculada a su formación en el taller de telares de su establecimiento orientado a rescatar la artesanía mapuche y de pueblos originarios de Chile.

“Me gusta mucho dibujar y ahora estamos aprendiendo telares en el colegio, por eso ver estas obras nos entregan nuevas ideas y nos motivan a seguir pensando y creando. Es importante que existan estos espacios culturales para los estudiantes de Rancagua y de toda la región, pues nos permiten seguir creciendo cultural y artísticamente”, comentó la estudiante.

La muestra “Tapices del Mono González” permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones UOH, Campus Rancagua, entre el 18 de junio y el 30 de julio de 2026, con horarios de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas, y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.