Crisis por ofensiva de Israel en Líbano tensiona cita clave entre EE.UU. e Irán

Un complejo escenario diplomático se instaló en Europa neutra. Las cúpulas negociadoras de las superpotencias de Estados Unidos e Irán, junto a la delegación de Pakistán, se encuentran reunidas en la ciudad suiza de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna. La cita, que originalmente estaba planificada como una exploración preparatoria tras la firma de un acuerdo preliminar concretado esta semana, mutó rápidamente en una cumbre de gestión de crisis debido a la severa escalada armada en Medio Oriente.

El delicado proceso internacional enfrenta su primer gran quiebre tras la determinación de Teherán de decretar el cierre del estrecho de Ormuz. Las autoridades islámicas justificaron el bloqueo marítimo como una represalia directa ante la continuidad de la ofensiva militar que las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutan en la zona sur de Líbano. La ofensiva israelí, desatada según sus mandos en respuesta a arremetidas previas de las milicias de Hezbolá, ha dejado un trágico saldo que supera el centenar de víctimas fatales en las últimas 48 horas.

El gobierno iraní ha fijado una postura intransigente frente a los mediadores occidentales, advirtiendo desde el primer instante que el cese inmediato de los ataques de Israel en territorio libanés es un requisito obligatorio para dar continuidad al cronograma de sesenta días de negociaciones que se había iniciado formalmente el pasado jueves. Debido a este ultimátum, la situación bélica del país árabe monopolizará por completo las sesiones de trabajo fijadas en el Viejo Continente.

La representación de la Casa Blanca se encuentra liderada por el vicepresidente norteamericano, JD Vance, mientras que el ala de la república islámica está comandada por el presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Qalibaf. Las fases previas del encuentro estuvieron coordinadas por el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Vance aterrizó en Suiza pocas horas antes de la llegada del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y del jefe del Ejército de ese país, Asim Munir, quienes actúan como facilitadores en el diálogo.

Agenda atómica y hermetismo frente a las cámaras

El itinerario del encuentro contempla dos grandes sesiones bilaterales distribuidas en jornadas matutinas y vespertinas. Hasta el momento, ninguna de las delegaciones oficiales ha accedido a confirmar la realización de un encuentro cara a cara que pueda ser registrado por los medios de comunicación acreditados, manteniendo un estricto hermetismo sobre las tratativas de pasillo.

Antes de emprender rumbo al territorio helvético, el vicepresidente de Estados Unidos sinceró el acotado margen de tiempo de la misión diplomática, manifestando que solo podrá permanecer en la cita por un período de uno a dos días. El representante norteamericano exteriorizó su expectativa de destrabar los puntos de desencuentro para lograr avances concretos tanto en la fiscalización de la agenda nuclear de Teherán como en el establecimiento urgente de un alto el fuego en Líbano, en un intento por contener un conflicto regional que arriesga escapar a todo control internacional.