Ecuador se estrella ante una heroica Curazao y pende de un hilo en el Mundial

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades. Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao logró su primera unidad mundialista con una memorable actuación de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo. Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard, que logró 16 en un partido con prórroga en octavos de final de Brasil 2014 frente a Bélgica. “Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota porque estuve cerca”, bromeó Room, de 37 años.

Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la tricolor, vieron con incredulidad y desesperación cómo figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones unas tras otra.

Ecuador, segundo en las eliminatorias mundialistas sudamericana, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil. Candidata a priori a equipo revelación, Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad. “En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Cuando uno tiene 27 tiros el resultado está a la vista, todo lo que diga puede ser contraproducente”, afirmó su DT, Sebastián Beccacece. “El equipo mereció en los dos partidos más de lo que obtuvo”.

Nobleza en la grada

Los hinchas de Ecuador tiñeron completamente de amarillo las gradas del Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, pero Curazao tenía a la realeza de su lado en la persona de los reyes de Países Bajos.

Guillermo Alejandro y Máxima se desplazaron a Kansas City sólo horas después de disfrutar de un triunfo de la Oranje 5-1 ante Suecia en Houston. En Países Bajos nacieron 25 de los 26 jugadores de Curazao, territorio autónomo perteneciente al reino europeo, además de su veterano entrenador, Dick Advocaat. A sus 78 años, este zorro de los banquillos prevaleció en la batalla de nervios ante Beccacece, de 45, sometido a una enorme presión. Ecuador está en serio peligro de desperdiciar un Mundial con su generación dorada, que cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo en su posición, como el central Willian Pacho (París Saint-Germain) y el mediocampista Moisés Caicedo (Chelsea).

Room levanta un muro

La derrota ante Costa de Marfil, que perforó el arco ecuatoriano en el minuto 90, había dejado sin margen de error a la escuadra sudamericana. Beccacece decidió reforzar su defensa con el ingreso del carrilero Pervis Estupiñán, pero sus jugadores permitieron una primera parte abierta con constantes llegadas por ambos bandos. La primera ocasión, y la más clara del partido, nació en un pase desde su campo de Caicedo que rompió todas las líneas curazoleñas. El servicio del mediocampista del Chelsea dejó a Enner Valencia por primera vez cara a cara con el arquero Room, que atajó su remate a bocajarro con una mano salvadora.

Después de disparar tres veces a los postes en el debut, la Tricolor seguía sin encontrar remedio a sus problemas crónicos de puntería. Al descanso, Eloy Room había atajado seis disparos ecuatorianos. Hernán Galíndez no tuvo que intervenir en el otro área, pero Curazao se acercó peligrosamente en varias ocasiones causando todavía más inquietud en Beccacece de cara a la segunda mitad. Beccacece dejó al mediocampista Jordy Alcívar en el vestuario y alistó a Kevin Rodríguez para que Ecuador se lanzara a un asedio de máximo riesgo. Room siguió luciéndose a remates de Caicedo e Hincapié mientras el corazón de la multitud ecuatoriana se aceleraba en un contragolpe de Curazao en el que Galíndez salvó dos peligrosos disparos seguidos de Leandro Bacuna y Livano Comenencia. Ecuador no fue capaz de romper el muro del país de 185.000 habitantes y se jugará la clasificación el jueves ante Alemania, que este sábado logró un triunfo agónico ante Costa de Marfil para regresar a las eliminatorias tras dos Mundiales ausentes.

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