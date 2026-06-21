El ultra De la Espriella, favorito para llegar al poder en Colombia ante dudas de disturbios

La derecha ha contado con más dinamismo en una campaña marcada por la judialización de varias causas y con Petro agitando el fantasma de fraude y eclipsando al candidato de la izquierda, Cepeda. De la Espriella encarna el rechazo a Petro en unas elecciones que muchos consideran un plebiscito sobre el petrismo. El futuro presidente de Colombia tendrá que cubrir déficits fiscales con menores ingresos de los hidrocarburos y gestionar la seguridad como gran reto.

Esta vez las encuestas coinciden y Colombia podría subirse a la ola ultra que recorre América Latina de la mano de Aberlardo de la Espriella. Un abogado antisistema respaldado por Donald Trump y un aliado del primer gobierno de izquierda de Colombia definen en un reñido balotaje presidencial si el país gira a la derecha o mantiene el actual rumbo en medio de un estallido de violencia.

Apodado “El Tigre”, de 47 años, millonario, sin experiencia política y habitualmente protegido con chaleco antibalas, De la Espriella encarna el rechazo a Petro y el proyecto de enfrentar sin tregua a guerrillas y narcotraficantes en el país con la mayor producción de cocaína del mundo. En el primer turno sobrepasó por estrecho margen a Iván Cepeda, un filósofo de 63 años, defensor de derechos humanos y pieza clave en las políticas de paz con las que Petro intentó sin éxito negociar con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo con las FARC en 2016.

Admirador de Trump y los presidentes salvadoreño Nayib Bukele y argentino Javier Milei, el llamado “Tigre” promete mano de hierro: construir megacárceles donde los presos se alimenten a “pan y agua” y estén “10 pisos bajo tierra”, bombardear al narco con apoyo de Washington e Israel y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, que se ha implicado en campaña en contra de lo estipulado en la Constitución, ha buscado desescalar la tensión ante el fantasma de protestas y disturbios en caso de un resultado adverso el domingo. “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”, ha enfatizado durante un acto con sus seguidores en Cali. “Lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo”, ha subrayado ante una multitud que lo ovacionaba. Por otro lado, ha vuelto a cuestionar en X el trabajo de la Registraduría y a agitar la idea de un posible fraude. “Les solicito restituir, de manera urgente y antes de la segunda vuelta presidencial, los controles de transparencia que los formularios E-14 tenían hasta las elecciones de 2022”, ha exigido. Su candidato, Iván Cepeda, a quien ha eclipsado en campaña, ha denunciado una “campaña sucia” basada en “ataques sistemáticos” contra su campaña, tras el hackeo de su entrevista en el popular podcast Por la ventana.

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro termina su gobierno con una alta popularidad entre las clases bajas, favorecidas por una reducción de la pobreza, salarios más altos y menor desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.Pero otra mitad del país lo responsabiliza por la peor ola de violencia en la última década, marcada por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

En ese gran tablero de la región que se disputan la derecha apoyada por Trump y una izquierda en el poder en grandes países como Brasil y México, los colombianos deciden si Petro fue un breve paréntesis en una historia dominada por élites conservadoras por más de 200 años.

El exguerrillero que firmó la paz espera repetir el milagro con Cepeda, tras haber logrado desvincular la imagen de la izquierda de las guerrillas marxistas que por seis décadas han avivado el conflicto armado.

Mientras la atención de muchos votantes está puesta en la ola de violencia que vive Colombia, economistas advierten que el mayor desafío del próximo presidente será económico. Convencido de que el gasto social debe estar en el centro de la política económica, Cepeda plantea profundizar los programas impulsados por Petro en uno de los países más desiguales del mundo.

El futuro presidente de Colombia tendrá que cubrir déficits fiscales con menores ingresos de los hidrocarburos, tradicional fuente del fisco pero en declive desde que el gobierno de Petro apostó por dejar atrás los combustibles fósiles.

Tras la primera vuelta electoral del 31 de mayo, los mercados respondieron con optimismo a la victoria de De la Espriella por estrecho margen sobre Cepeda: la moneda local se apreció y los bonos nacionales subieron.