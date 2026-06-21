La jugada que cambió todo: la reinterpretación histórica de la “Mano de Dios” de Maradona a 40 años

Una jugada que fue capaz de cambiar la historia del fútbol. Esa es una de las tantas interpretaciones que se le ha otorgado a la famosa jugada nombrada como la “Mano de Dios” protagonizada por Diego Maradona. A 40 años de aquel gol frente a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986, un 22 de junio, aún se discuten sus dimensiones políticas, culturales, sociales y deportivas.

Una de las primeras implicancias que tuvo esa jugada vino como una “revancha histórica”. El duelo entre argentinos e ingleses en los cuartos de final de la competición se encuadró cuatro años después de la “Guerra de las Malvinas”.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el historiador deportivo y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Houston, Pedro Acuña, contextualizó el escenario en el que se disputó dicho partido. El experto explicó que el encuentro no se puede entender sin el contexto que dejó la Guerra de las Malvinas.

“Existe un antecedente en 1982 porque el Mundial de España se disputó precisamente mientras el conflicto armado por las Islas Malvinas estaba en su momento más álgido. El fracaso deportivo y la derrota militar se fusionaron en la memoria colectiva argentina como una doble humillación. Cuatro años después, el partido contra Inglaterra adquirió una carga simbólica extraordinaria”, detalló Acuña, quién mencionó como el propio plantel de la selección trasandina tomó el desafío como algo más allá del fútbol.

Acuña además recordó que el propio Maradona reconoció esa dimensión al afirmar que “lo de Inglaterra fue ganarle a un país, no a un equipo”, aunque advierte que esa interpretación requiere ciertos matices.

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“La revancha fue fundamentalmente emocional y simbólica, no política. Las Malvinas seguían siendo Falklands al día siguiente. También conviene recordar que Inglaterra no fue responsable de la decisión argentina de invadir las islas ni de las muertes de los conscriptos enviados sin preparación por la dictadura. Cargar ese peso sobre un partido de fútbol es una simplificación“, expuso el historiador.

No obstante, Acuña destacó que “además, Argentina ganó el Mundial, logrando lo que en el campo de batalla no había podido”.

Por su parte, el analista internacional argentino y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, coincidió consultado por nuestro medio en que los dos goles frente a Inglaterra, tanto la “Mano de Dios” como el recordado “Gol del Siglo”, elevaron a Maradona a una dimensión que trascendió el deporte en la sociedad de dicho país.

“La figura de Diego Maradona alcanzó una fama y una representatividad extraordinaria porque los dos goles que le hizo a Inglaterra en 1986, apenas cuatro años después de la guerra de las Malvinas, fueron un momento particularmente electrizante. Eso lo instaló en un lugar de altísima popularidad”, mencionó Lacoste.

Del potrero al mito nacional

Aquella histórica jornada en los cuartos de final del Mundial de México, más allá del contexto histórico, encontró otra interpretación particular dentro de la cultura popular argentina. Acuña sostuvo que el gol condensó una imagen profundamente arraigada en la identidad futbolística de dicho país.

“Lejos de ser percibido como una trampa, fue resignificado como un acto de justicia poética. Cuarenta años puede afirmarse que excede con creces los límites del fútbol. Es un evento que complejiza la relación entre la periferia y el poder, entre el sujeto popular y la historia oficial”, analizó sobre las distintas miradas que se instalaron al instante sobre la jugada.

El historiador añadió que el segundo gol de aquel partido, conocido como el “Gol del Siglo”, completa esa narrativa. “La ‘Mano de Dios’ representa la picardía criolla, sudamericana y popular; el segundo gol es la expresión más pura del pibe de potrero. Juntos construyen una figura completa: el héroe que puede ganar tanto con el ingenio como con el talento. Ahí Maradona dejó de ser un gran jugador para convertirse en un símbolo nacional”, agregó.

Una mirada compartida por el sociólogo deportivo, académico del departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y entrenador de fútbol, Rodrigo Figueroa, quién amplió el análisis hacia la construcción cultural del mito.

“La jugada muestra todas las facetas de Diego: la brillantez de su talento y también lo que puede significar un comportamiento incorrecto dentro de la cancha, pero que, situado en la sociedad, recibe múltiples interpretaciones. En Europa fue codificado como una trampa; en Sudamérica, durante muchos años, como criollismo o viveza latina”, señaló consultado por nuestro medio.

Para Figueroa, el episodio terminó por constituir un relato de rebeldía que trascendió la discusión ética. “Se configura un hecho social, simbólico y cultural. Existía empatía regional con lo ocurrido en las Malvinas y Argentina representaba el discurso de los débiles y de quienes reivindicaban causas justas. La ‘Mano de Dios’ y luego el mejor gol de la historia construyen un mito de rebeldía que va mucho más allá del acto moral ocurrido en ese momento“, complementó el sociólogo.

Lacoste por su parte agregó que esa identificación con los héroes futbolísticos responde también a la historia reciente del país. “Los goles de Maradona contra Inglaterra tuvieron un significado muy profundo en la argentinidad. Al ir de fracaso en fracaso, aquello fue una bocanada de oxígeno para aguantar. Eso hace que los héroes del fútbol sean elevados a la estatura del mito porque son de las pocas cosas que entregan alegría”, expresó.

El impacto en el fútbol

Más allá de las implicancias políticas, sociales y culturales, la influencia de la “Mano de Dios” también alcanzó al propio deporte. Figueroa sostuvo que la polémica acción funciona como antecedente directo de las transformaciones reglamentarias y tecnológicas que hoy dominan el fútbol profesional.

“La ‘Mano de Dios’ termina siendo el gatillador y el catalizador de todo lo que estamos viviendo hoy: desde la instalación del VAR hasta las nuevas exigencias sobre las conductas de los jugadores. Lo que vemos actualmente es, en parte, una respuesta a todo lo que generó aquella jugada”, manifestó el experto.

El sociólogo apuntó a que el fútbol moderno buscó erradicar precisamente ese espacio de ambigüedad que representaba la picardía. “El fútbol fue construyéndose desde el punto de vista reglamentario y de la observación de los comportamientos de una manera radical para eliminar cualquier situación asociada al criollismo, al ventajismo o a la picardía latinoamericana. Hoy los jugadores están completamente expuestos por cámaras y dispositivos tecnológicos como nunca antes”, puntualizó Figueroa.

A cuarenta años de aquella tarde en el Estadio Azteca, la “Mano de Dios” continúa dividiendo opiniones. Para algunos fue una infracción; para otros, una revancha emocional; para muchos argentinos, el instante en que Diego Maradona dejó de ser únicamente un futbolista para convertirse en un mito capaz de condensar historia, identidad y memoria colectiva en un solo salto.