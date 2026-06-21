Libro "Mapocho Incaico" y la fundación de Santiago: "No era un espacio vacío ni improvisado, sino un territorio organizado"

“…El objetivo del libro es reconstruir el pasado prehispánico de la cuenca del río Maipo y su afluente principal, el Mapocho, y defender la tesis de que Santiago del nuevo Extremo se fundó sobre un sustrato indígena e incaico preexistente…No es relevante únicamente para los especialistas, sino que posee un alcance público y cultural que es indispensable destacar. Santiago es hoy una ciudad de más de siete millones y medio de habitantes, la inmensa mayoría de los cuales ignora casi por entero su historia prehispánica. Sus ciudadanos viven sobre una memoria invisibilizada y silenciada…”.

Este mensaje se lee en el prólogo de José Berenguer Rodríguez (Museo Chileno de Arte Precolombino) del libro “Mapocho Incaico”. La invitación de este reciente texto de la Editorial Planeta es a cambiar “la forma en que miramos Santiago”. Su autor, el arqueólogo Rubén Stehberg resume una década de investigación interdisciplinaria.

Se presentan evidencias arqueológicas y documentales para plantear que “el valle donde hoy se levanta nuestra capital no era un espacio vacío ni improvisado, sino un territorio organizado, con autoridades, caminos, canales, agricultura y centros de poder, mucho antes de la llegada de los españoles”.

Desde el 2012 y con el primer artículo que se hizo público al año siguiente, este proyecto de investigación trabajó para recuperar esta memoria. Así lo menciona Stehberg en entrevista con el programa “Pensar Habitar” de Radio Universidad de Chile.

“La sensación era que la ocupación inca aquí fue muy débil, tenue, incompleta y tardía. La única manera de cambiar la visión era proporcionar una cantidad enorme de información y con eso demostrar que aquí sí estuvieron los incas. En una especie de acuerdo con la población local, los mapochoes, e hicieron grandes cosas. Por ejemplo, por nombrar una , canalizaron los valles del Maipo y Mapocho. Y eso significa que incorporaron miles de hectáreas a la agricultura… que no habían” explica.

Y agrega: “La cultura Aconcagua (900 d.C.-1540 d.C) no tenía los conocimientos hidroagrícolas necesarios para construir grandes canales, eso lo aportó el Tawantinsuyu . Pero la mano de obra la aportó la población local”.

Rubén Stehberg recuerda que “en las excavaciones que hicimos en el contorno en la Plaza de Armas llegamos a un nivel profundo, a nivel incaico con cerámica inca y con algunos cimientos de construcciones, bajo la ciudad están esos elementos, pero hay que buscarlos”.

“El camino del inca llegó aquí y siguió hacia el sur…El Qhapaq Ñan nos conectó con los principales centros administrativos del resto del Tawantinsuyu. El inca construía en piedra y hay todo un simbolismo” plantea.

Y advierte que “ese tipo de construcciones son importantes y cuesta mucho encontrarlas porque la región Metropolitana está toda edificada entonces muchos de estos edificios desaparecieron, pero hay noticias en algunos documentos de la existencia de ellos. Para encontrar todavía ruinas incas en piedra tú tienes que salir del valle y subir a los cerros”.

La documentación fue analizada también por los historiadores Gonzalo Sotomayor y Gonzalo Osorio y mapeada por el geógrafo Juan Carlos Cerda. Además, de una serie de contribuciones desde distintas áreas profesionales considerando sus respectivas publicaciones.

Se postula también en el libro, que Pedro de Valdivia, “estando aún en Cuzco planificando su expedición a Chile, tomó la decisión de establecer su capital en el Mapocho”. Y citan a su amigo y cronista Jerónimo de Vivar que reprodujo un discurso de Valdivia que habría dirigido ante la comunidad en el Valle de Copiapó, a casi mil kilómetros de su destino final. Venía a “poblar un pueblo como el Cuzco, a orillas del río Mapocho”.

Y durante la redacción del texto, se encontraron con otros antecedentes. Se remontan a un cabildo en Santiago el 11 de junio de 1541 (calendario juliano) donde Valdivia fue “nombrado gobernador con la presencia de Quilicanta” marcando un cambio de ciclo. Precisamente, el libro tiene dedicatoria: “Al cacique Quilicanta, último gobernador de la provincia incaica del Mapocho”.

La publicación será presentada el próximo martes 30 de junio en el Centro Cultural La Moneda a las 18 horas.

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