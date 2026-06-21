"Llegamos tarde": Presidenta de la Sociedad de Medicina Reproductiva advierte que recuperar la natalidad tomará décadas

La doctora Abril Salinas analizó la alarmante tasa de fecundidad de 0,98 en el país. Cuestionó que el Ejecutivo no convocara a las sociedades científicas de la salud reproductiva a la mesa asesora.