Maternidad, amor e identidad: "Cadáveres" se presenta en la Sala Agustín Siré de la U. de Chile

El Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile presenta Cadáveres, puesta en escena de la compañía Implicancia Teatro, escrita y dirigida por Eduardo Fuenzalida. La temporada se realizará entre el 18 y el 27 de junio, con funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas, en la Sala Agustín Siré ubicada en Morandé 750.

El montaje corresponde a la tercera y última pieza de la Trilogía sobre la Permanencia de la Compañía y aborda temas como la maternidad, el amor, la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo en decadencia y caos. Cadáveres sigue la historia de un viajero que se desplaza a través de una serie de realidades paralelas mientras busca respuestas sobre su identidad y su lugar en un mundo que se desmorona. Atrapado en un multiverso donde existen infinitas versiones de sí mismo, el viajero enfrenta una crisis existencial: ¿quién es realmente en medio de las infinitas posibilidades de lo que podría haber sido?

La obra, que se sitúa en una estación del Metro de Santiago de Chile, explora temas profundamente humanos como el deseo de permanencia, la angustia ante la mortalidad, y la lucha contra la inevitable desaparición de todo lo que una vez fue. En un universo en colapso, el viajero se pregunta si existe algo más allá de la destrucción y si la creación misma, representada por la maternidad, puede tener algún sentido cuando todo parece condenado.

El montaje fusiona elementos de ciencia ficción en una comedia trágica. “El concepto de los multiversos se convierte en un recurso narrativo que nos ayuda a fracturar la realidad y repensar la temporalidad, teniendo la posibilidad de discutir sobre otras dimensiones, otros tiempos, el pasado y, sobre todo, nuestro futuro”, comenta su director Eduardo Fuenzalida (Delirios 2022 y Extinción 2023).

En un universo que se desmorona, la maternidad se presenta como un acto de desafío, pero también de vulnerabilidad: “Ofrecemos una visión de un futuro cada vez más desafiante. Nos preguntamos qué significa traer vida a un mundo completamente acabado”, enfatiza su director.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketplus.cl y sus valores son de $8.800 general, $5.500 estudiantes y tercera edad. Más descuentos en la web de la ticketera.

Cadáveres

18 al 27 de junio

19:30h – Sala Agustín Siré

Ficha artística

Dirección y Dramaturgia: Eduardo Fuenzalida

Asistente de dirección: Paula Reyes

Producción: Francisca Torres

Diseño Sonoro: Benjamín Celedón

Operador Sonido: Sebastián Carez-Lorca

Diseño Integral: Valentina Bruna – Moisés Briceño

Operación Iluminación: Mariana Segovia

Difusión: Eduardo Fuenzalida

Elenco: Simón Leiva – José Agustín Espinoza – Javiera Alvear – Yashira Somoza – Malvo Sánchez – Maite Pino – Jacob Reyes

*Fotografías: Cristóbal Hidalgo