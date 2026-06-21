“Nadie vuelve intacto”: Cinocéfalo presenta su primera exposición individual en Arrayán Espacio

Más de veinte pinturas y dibujos integran Nadie vuelve intacto, el debut en solitario del artista chileno Cristian González (1990), conocido bajo el seudónimo de Cinocéfalo. Curada por el periodista Pedro Bahamondes Chaud, la muestra se inaugura el próximo lunes 22 de junio en Arrayán Espacio y reúne una selección de obras en óleo, grafito y carbón.

Autodidacta y alejado de los circuitos académicos tradicionales, Cristian González (1990) comenzó a dibujar desde niño y desarrolló gran parte de su formación a través de la observación, la práctica constante y el estudio independiente.

“Aprendí a pura prueba y error”, recuerda. “Me obsesioné con el retrato y la figura humana. Pasaba horas viendo procesos de otros artistas y tratando de entender cómo resolvían la pintura”.

Tras años de trabajo en su casa, profundizó sus conocimientos junto al pintor Elier Revillard en el Taller Bellavista, donde incorporó herramientas ligadas a la teoría del color que terminarían ampliando sus posibilidades expresivas en el óleo, la técnica que hoy ocupa un lugar central dentro de su producción.

El próximo lunes 22 de junio, González inaugurará su primera exposición en solitario bajo el seudónimo de Cinocéfalo, nombre con el que ha desarrollado su trabajo artístico durante los últimos años.

La muestra reúne más de veinte obras donde conviven ecos del retrato clásico, la imaginería sacra, el homoerotismo y ciertas atmósferas oníricas. Sus personajes parecen suspendidos entre el recuerdo y el sueño, entre la presencia y el borramiento.

“Me molestaba mucho que frente a un retrato la primera pregunta fuera quién es”, explica el artista. “Me interesaba más lo que estaba viviendo ese personaje. Por eso empecé a trabajar figuras de espaldas, personajes anónimos y estudios de ojos”.

Las obras se despliegan al interior de un gran óvalo que ocupa el muro principal de la sala, una imagen inspirada en los numerosos estudios que González realizó durante años como parte de su proceso de aprendizaje técnico.

“Los ojos han sido una constante en el trabajo de Cristian”, señala el periodista Pedro Bahamondes Chaud, curador de la exposición. “Durante años fueron ejercicios silenciosos suyos para perfeccionar el dibujo y la observación. Nos interesaba que esas pruebas, normalmente ocultas y perdidas de vista, se transformaran aquí también en el dispositivo que contiene toda la exposición”.

El título de la muestra dialoga con el momento personal que atraviesa el artista. “La frase Nadie vuelve intacto se mueve dentro de la misma temática que una serie de trabajos que llamé Abrazar la sombra”, explica González.

“Se nota mucho el proceso entre los trabajos que empecé a hacer el año pasado y los que estoy trabajando ahora. Hay muchos recuerdos difuminados, personas que desaparecen, sombras que se confunden con los sueños. Pero también he vuelto al color. Eso se puede ver en los trabajos más recientes”, concluye.

Nadie vuelve intacto se inaugurará el lunes 22 de junio, a las 19:00 horas, en Arrayán Espacio (Compañía de Jesús 2077, Santiago). Estará abierta al público hasta el 22 de julio, con entrada liberada. Horario de visita: lunes a domingo, de 10:00 a 21:30 horas.