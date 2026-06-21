"Neo Gabriela" trae de regreso a Gabriela Mistral desde una vereda disidente y crítica

La figura de la poetisa más importante de la historia nacional será el eje de una propuesta escénica tan audaz como rupturista. El próximo mes debutará en las tablas santiaguinas Neo Gabriela, un montaje escrito a cuatro manos por la dramaturga Rae del Cerro y la escritora Violeta Escribiendo. La obra saca a la Premio Nobel de Literatura 1945 de los tradicionales altares escolares para situarla en pleno siglo XXI, específicamente en el escenario de un bar de lesbianas. Allí, a través de una corporalidad fantasmal, la autora se reencuentra con el presente convertida en una joven veinteañera, iniciando un viaje que busca reescribir su historia y confrontar lo que sucedió con su legado tras su muerte.

La pieza artística cuenta con las actuaciones protagónicas de Daniela López y Coca Miranda, sumando además la participación musical especial de Horridia Parra. Las funciones se llevarán a cabo los días 8, 9, 10, 15, 17 y 18 de julio a las 19:30 horas en el Teatro Camilo Henríquez, ofreciendo una experiencia que cruza la palabra y las melodías para proponer una relectura profundamente afectiva y política sobre la intelectual elquina.

El propósito central de las creadoras es interrogar de manera directa la forma en que el Estado chileno ha administrado la imagen de Gabriela Mistral durante décadas. Las autoras plantean que la historia oficial operó separando deliberadamente su producción literaria de su vida íntima, desplazando las lecturas lesbianas como si se tratara de un dato incómodo para el canon tradicional. A través de un ejercicio metateatral —donde las mismas protagonistas planifican la escritura de una obra dentro de la obra—, el relato muestra a una Mistral que no es una figura pacificada ni cerrada, sino un campo de disputa constante.

La propuesta se distancia de la solemnidad rígida utilizando el humor y la música como herramientas de descalce frente a los discursos institucionales. En escena, el personaje de la poeta se ve confrontada con su propia monumentalización: desde los bustos en las plazas públicas y las nuevas esculturas en su honor, hasta su rostro plasmado en el billete de 5 mil pesos. Las dramaturgas explican que el montaje no pretende establecer una nueva verdad dogmática, sino abrir un espacio de imaginación crítica para descubrir qué pasa cuando el emblema nacional da paso a una presencia deseante, contradictoria y viva.

La visibilización del deseo y el lenguaje propio

La veta de la identidad disidente y su arraigo territorial cruza de forma explícita el espíritu de la producción. La obra interpela directamente a la creadora respecto a sus propios silencios y los códigos que utilizó para protegerse en su época, recordándole sobre el escenario que la poesía puede transformarse en el mejor escondite del mundo.

Ante las interpelaciones de las actrices para que no le tema a las definiciones contemporáneas, la Mistral de ficción responde de manera categórica que prefiere utilizar el masculino de lesbiana antes que el de varón. De esta forma, las responsables de Neo Gabriela configuran un acercamiento que no busca funcionar como una etiqueta reduccionista, sino como una ventana política para comprender los vínculos afectivos de una intelectual desbordante que la academia chilena intentó ordenar e invisibilizar durante generaciones.