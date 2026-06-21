“Ser leal no es ser un buzón”: Ossandón defiende libertad de acción de RN ante acusación contra Grau 

La diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón, cuestionó la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, sostuvo que el debate debe centrarse en criterios jurídicos y no políticos, y advirtió que sería contradictorio impulsar una acción similar contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria también abordó los primeros meses de la administración de José Antonio Kast y las relaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

La legisladora reiteró que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro Grau y sostuvo que este tipo de herramientas deben utilizarse únicamente en situaciones excepcionales. “Las acusaciones constitucionales son de última ratio. Lamentablemente partimos por lo último en vez de partir por lo primero, que era una comisión investigadora por el tema”, afirmó.

Ossandón señaló que durante las semanas previas a la presentación del libelo distintos sectores advirtieron sobre la inconveniencia de avanzar en esa dirección, tanto por el momento político como por las consecuencias institucionales que podría generar. A su juicio, una vez ingresada la acusación, la discusión debe concentrarse exclusivamente en determinar si existe o no una infracción constitucional.

“Yo siento que en estas acusaciones constitucionales siempre debería existir libertad de acción, porque en el fondo aquí hay un juicio personal frente a si efectivamente se configura la transgresión a la Constitución”, sostuvo.

La diputada valoró que Renovación Nacional permitiera a sus parlamentarios definir libremente su voto y afirmó que ese criterio resulta coherente con la naturaleza de este tipo de procedimientos.

Consultada por las versiones que apuntan a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la parlamentaria planteó que quienes hoy sostienen que no existen fundamentos para perseguir constitucionalmente a Grau debieran mantener la misma posición frente a otros casos.

“Hoy día están diciendo que a una persona no se la acusa por esos motivos y sería bien impresentable que acusaran a un ministro por lo mismo que hoy día están rechazando una acusación constitucional”, puntualizó.

La vicepresidenta de la Cámara también realizó un balance de los primeros 100 días del Gobierno de José Antonio Kast. Si bien reconoció dificultades durante la instalación de la administración, defendió la decisión del Mandatario de modificar parte de su equipo ministerial durante las primeras semanas de gestión.

“Los ministros en vez de ser escuderos, muchos de ellos le traían problemas al Presidente y es por eso que el Presidente nos sorprendió a todos haciendo cambios históricos que nunca habían existido”, señaló.

A juicio de Ossandón, la etapa de instalación ya concluyó y el Ejecutivo debe concentrarse ahora en entregar resultados concretos a la ciudadanía, especialmente en materias vinculadas a seguridad, crecimiento económico y empleo.

“Los diagnósticos se acabaron y ahora lo que tenemos es empezar a mostrar resultados. La gente no quiere saber más quién es el culpable. La gente hoy en día quiere, sobre todo, resultados en términos de seguridad, crecimiento económico y creación de empleo”, enfatizó.

“Tiene que salir el megaproyecto, que es sumamente importante, tiene que avanzar el tema del endeudamiento, pero también tenemos que echar a andar una serie de legislaciones que están esperando ser eficientes”, detalló Ossandón.

Respecto a la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano, Ossandón sostuvo que José Antonio Kast ha insistido permanentemente en la necesidad de mantener la unidad entre los sectores que respaldan al Gobierno, aunque advirtió que ese mensaje debe reflejarse en el trabajo parlamentario.

“El Presidente José Antonio Kast ha sido incesante cada vez que hemos estado con él de hablar de la unidad (…) Si tú no lo entiendes desde el Parlamento, o se hace oído sordo a ese llamado, al final no saca nada el Presidente con hablar si son las bajadas las que no resultan”, resaltó.

La parlamentaria defendió además el rol que ha desempeñado Renovación Nacional durante estos primeros meses de gobierno y rechazó que el apoyo al Ejecutivo implique renunciar a plantear diferencias cuando estas existen. “Nosotros siempre hemos sido colaboradores. Así se nos puso desde el día uno de este gobierno y me parece muy bien porque tampoco nos quita nuestras libertades”, sostuvo.

“Ser leal no es ser un buzón. La lealtad se mide cuando la persona que está al frente es capaz de hablarte con sinceridad por un bien común”, cerró Ossandón.