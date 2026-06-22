80 mil firmas contra Israel: sociedad civil pide su expulsión de la ONU por genocidio en Gaza

Con casi 80 mil firmas ciudadanas recolectadas en América Latina, Asia, Europa y Oceanía, la agrupación Abogados por Palestina y la iniciativa internacional Firma por Palestina entregaron este lunes una presentación formal en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede de Naciones Unidas en Chile.

El documento, dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres, fue recibido por el secretario de la CEPAL, Luis Yáñez. La solicitud pide activar los mecanismos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas para sancionar a Israel por la situación en el Territorio Palestino Ocupado, en aplicación del derecho internacional y de los recientes pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General.

En concreto, la acción impulsada desde Chile podría derivar en la suspensión o incluso la expulsión de Israel de Naciones Unidas. Se trata de un procedimiento inédito que, según sus impulsores, busca sortear el bloqueo del Consejo de Seguridad, donde el veto de algunas potencias ha impedido avanzar en resoluciones vinculantes.

“Han pasado 78 años desde la Nakba, el inicio de la catástrofe que sufre el pueblo palestino desde la invasión israelí. La situación toca fondo y cruza todos los límites rojos con el genocidio en Gaza, que ha significado la muerte de más de 90 mil personas, la mayoría niños y mujeres” , dijo el exembajador de Chile en países árabes, Nelson Hadad.

La abogada Paula Abugattas, integrante de Abogados por Palestina, explicó que: “Naciones Unidas se encuentra absolutamente bloqueada en el Consejo de Seguridad. Esta iniciativa, que surge del pueblo y de la sociedad civil, lo que quiere es llevar este debate a la Asamblea General de la ONU. Es un procedimiento inédito que no se ha intentado anteriormente” .

Plazo vencido sin cumplimiento

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilícita la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y estableció que todos los Estados y la propia ONU tienen la obligación de no reconocer esa situación y de cooperar para ponerle fin. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General respaldó esa opinión por 124 votos y exigió el retiro israelí en un plazo máximo de 12 meses.

Ese plazo expiró el 18 de septiembre de 2025 sin que se registrara cumplimiento alguno. La ocupación persiste y la crisis humanitaria continúa profundizándose.

Ante el incumplimiento de las resoluciones y la parálisis del Consejo de Seguridad, la presentación ciudadana solicita a Guterres que ejerza las facultades del artículo 99 de la Carta de la ONU para alertar formalmente al Consejo. También pide impulsar acciones para que los Estados miembros consideren los mecanismos del artículo 6 de la Carta —que permite la suspensión o expulsión de un Estado miembro— y la Resolución 377 A (V) “Unidos por la Paz” , creada para evitar que la inacción de unos pocos paralice la respuesta de la comunidad internacional frente a violaciones masivas de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional.

Una campaña global con sello chileno

Firma por Palestina es una iniciativa ciudadana nacida en Chile que trascendió rápidamente las fronteras nacionales hasta convertirse en una campaña de alcance global. Las casi 80 mil firmas que respaldan la comunicación no provienen de un Estado ni de una misión diplomática: emanan de ciudadanos de distintas latitudes, culturas y tradiciones jurídicas, unidos por la convicción de que la impunidad no puede ser la última palabra del derecho internacional.