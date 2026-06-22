A dos días de la votación: oposición rechazaría idea de legislar megarreforma

Este miércoles se votaría en general la megarreforma del Gobierno en la sala del Senado, por lo que se esperaba que la oposición presentara una propuesta unificada en la materia este lunes. Si bien el bloque mantuvo la postura de rechazar la idea de legislar mientras el Ejecutivo no se abra a cambios, los partidos no entregaron un plan común para enfrentar la iniciativa de La Moneda.

Aunque el rechazo a la iniciativa es transversal —desde la DC hasta el PC— por el déficit fiscal y las dudas sobre las proyecciones económicas, los partidos no consensuaron cómo abordar temas centrales, como la compensación a la rebaja del impuesto de primera categoría. Cada tienda política, en los hechos, terminó presentando su propio plan.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), el diputado Raúl Soto, declaró que “las bancadas por separado han presentado sendas propuestas de forma constructiva (…) hemos analizado que todas estas propuestas van con algunos pequeños matices, pero en la misma dirección”.

Indicó que las propuestas “están alineadas” en pedir al Gobierno que “ponga freno de mano” a la tramitación del proyecto y que se convoque una mesa técnica. En ese sentido, aseguró que los planteamientos de cada partido “tienen suficiente sintonía para que puedan seguir avanzando en paralelo”.

“Hoy día el Gobierno tiene la pelota de su lado de la cancha. Debe responder de aquí al miércoles antes de la votación en general, cuál es su respuesta concreta punto por punto a cada una de las propuestas y planteamientos de los senadores y senadoras”, dijo.

Para el PPD, indicó el timonel, es central “que si el Gobierno quiere bajar la los impuestos a la gran empresa para generar una mayor movilidad de la economía, tiene que hacerlo sobre la base de compensaciones fiscales que le den sostenibilidad, que sean responsables y tiene que recoger las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo”.

“Eso para nosotros es tremendamente relevante. Hasta ahora no ha puesto ninguna compensación adicional sobre la mesa, el Ejecutivo se tiene que abrir esa posibilidad”, subrayó Soto.

Consultado sobre este punto y si podría generar diferencia a la hora de votar la idea de legislar, el diputado respondió: “Hasta ahora el PPD, el Partido Socialista, la DC y el Frente Amplio (FA), nos hemos abierto a la posibilidad de que, existiendo compensaciones, pueda existir una baja gradual de impuestos, pero el Gobierno no ha puesto compensaciones sobre la mesa. Por lo tanto, ante esa inflexibilidad, nuestra posición de rechazo debiese mantenerse”.

“Si el Gobierno se abre a compensar, evidentemente que, en consecuencia, estas fuerzas políticas podrían replantearse su decisión también en términos de la votación legislativa que se viene en los próximos días, pero lo vemos difícil porque hemos visto un Gobierno muy atrincherado, muy inflexible”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, desdramatizó las diferencias manifestadas en el bloque y puso énfasis en el rechazo transversal a la idea de legislar en este punto de las tratativas.

“Lo que nos preocupa es que tenemos un Gobierno que no ha querido escuchar ni siquiera al Consejo Fiscal Autónomo, ni siquiera al Banco Central y que hasta el momento no ha podido dar respuesta a ninguna de las preguntas que hemos realizado”, dijo la timonel frenteamplista.

En cuanto a si existirá unidad en la votación del Senado, Martínez defendió la cohesión del bloque pese a las diferencias. “Tener multiplicidad de ideas no implica una falta de unidad”, afirmó, y agregó que los énfasis distintos no han impedido acuerdos para dialogar.

Respecto a una eventual compensación de la rebaja del impuesto de primera categoría, indicó que la oposición está abierta a conversar, “pero queremos darla de cara al país, ojalá con datos concretos”.

“Lo que hemos tenido es un Gobierno que ha tenido un negacionismo económico y que ha planteado que solamente una baja de impuestos puede generar crecimiento, eso no lo compartimos, porque ninguno de los economistas serios y responsables, ni siquiera el Consejo Fiscal Autónomo, ha dicho que eso es posible”, destacó.

Sobre una posible reunión con el Gobierno de cara a la votación en el Senado, la timonel frenteamplista respondió que están evaluando esa posibilidad y que no se cierran a dialogar, porque “nos parece bien conversar”.

En la misma línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, rechazó las versiones de división al interior del bloque. “La unidad no se prueba con un papel, no se prueba con un documento”, sostuvo la senadora, y aseguró que la cohesión se demuestra en la visión de conjunto que comparten sobre el país.

Además, precisó que como bloque han solicitado al Ejecutivo separar los temas de reconstrucción de los tributarios y crear una instancia técnica para abordar estos últimos.