Agricultura Familiar Campesina y formalizaciÃ³n tributaria: Â¿equidad o desigualdad?

Un principio bÃ¡sico, de convivencia democrÃ¡tica, es que todas las personas y todas las actividades econÃ³micas lÃ­citas deben contribuir al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos. A cambio de ello, el estado nos provee de bienes pÃºblicos, tales como educaciÃ³n, salud, infraestructura, seguridad y una amplia gama de polÃ­ticas pÃºblicas que benefician al conjunto de la sociedad. La responsabilidad tributaria es parte de la vida en sociedad y constituye un pilar sobre el cuÃ¡l construimos nuestra democracia.

Sin embargo, nuestra responsabilidad tributaria no significa desconocer las desigualdades existentes en las capacidades para cumplirlas. Tratar igual a quienes se encuentran en condiciones profundamente distintas puede terminar generando resultados contradictorios. Por ello, la formalizaciÃ³n de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) no es sÃ³lo una cuestiÃ³n tributaria, tambiÃ©n es un tema de justicia social.

El origen de esta disyuntiva es que a partir de este 1 de julio, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) exigirÃ¡ que los y las campesinas estÃ©n inscritas en el SII para recibir o continuar recibiendo los beneficios de la instituciÃ³n. Lo positivo, es que junto al SII han creado un sistema simplificado, el Registro de Contribuyente de Subsistencia, que permite hacer el trÃ¡mite sin iniciar actividades y por lo tanto quedar eximido del pago de IVA y del impuesto a la renta. El detalle, es que esto es sÃ³lo para productores/as con ingresos inferiores a 5 UTM mensuales, algo asÃ­ como dos tercios de un sueldo mÃ­nimo. Si vendes mÃ¡s, debes iniciar actividades y cumplir con todas las obligaciones tributarias.

En simple, cualquier persona que se autoemplea (trabaja su tierra) y vende lo que produce, debe registrarse ante el SII en alguna de las dos modalidades. Pero si un productor/a de INDAP no se registra, se cerrarÃ¡ el acceso al crÃ©dito, a la asistencia tÃ©cnica y a la serie de programas y beneficios que ofrece el estado a la pequeÃ±a producciÃ³n. Un gran problema es que esta medida acarrea costos a la agricultura de pequeÃ±a escala, debido a las barreras estructurales que enfrentan, las cuales compartimos algunas a continuaciÃ³n.

El difÃ­cil acceso y uso de herramientas digitales.Â Aunque ha aumentado el acceso a internet, amplias zonas rurales continÃºan presentando problemas de conectividad, cobertura insuficiente o servicios de baja calidad. A su vez, la poblaciÃ³n usuaria de INDAP tiene como promedio de edad los 58 aÃ±os, demostrando ser un sector altamente envejecido, donde la dificultad en el uso de plataformas digitales es una realidad. Si bien el SII ha digitalizado los procesos tributarios, para las personas que no estÃ¡n familiarizadas con estas herramientas, mÃ¡s que generar oportunidades, se exponen las desigualdades existentes.

La brecha educativa. Sin siquiera tocar el tema de la calidad, la brecha educativa urbano-rural es de 4 aÃ±os de escolaridad. Cuando jÃ³venes urbanos/as egresan de 4Â° medio, en los espacios rurales ya la abandonaron hace cuatro aÃ±os. Y cuando los adultos urbanos que hoy tienen cerca de 60 aÃ±os abandonaron con 8Â° bÃ¡sico, las y los rurales sÃ³lo llegaron a 4Â° bÃ¡sico.Â Insistimos, no estamos hablando de productores/as que se han insertado en los mercados y desarrollado un poco sus habilidades comerciales. Son quienes venden mucho menos que un ingreso mÃ­nimo.

Las desigualdades territoriales. Los servicios de apoyo, la asistencia tÃ©cnica y las instituciones pÃºblicas se concentran en centros urbanos. Ni siquiera Indap, uno de los servicios con mayor presencia nacional, tiene oficina en todas las comunas rurales. Por ello, una campesina o campesino muchas veces deberÃ¡ recorrer largas distancias para realizar trÃ¡mites o resolver problemas administrativos.

Reconocer estas barreras no implica sostener que la agricultura campesina deba quedar permanentemente al margen de las obligaciones tributarias. Significa simplemente reconocer que no todos parten desde el mismo punto. Una polÃ­tica pÃºblica justa no solo considera el objetivo que persigue, sino tambiÃ©n las condiciones de quienes deben cumplirla.

AquÃ­ aparece la cuestiÃ³n central: la justicia de imponer nuevas obligaciones sin ofrecer beneficios equivalentes a cambio.

Desde la perspectiva del Estado, la formalizaciÃ³n puede entenderse como un mecanismo para mejorar el cumplimiento tributario y fortalecer la responsabilidad fiscal. Sin embargo, desde la perspectiva de muchas familias campesinas, la apariciÃ³n de nuevos requisitos no se traduce en nuevos beneficios.Â Cuando el Estado impone nuevas cargas a los grupos mÃ¡s vulnerables, sin algÃºn mecanismo de compensaciÃ³n, surgen polÃ­ticas regresivas. En este caso una polÃ­tica paradÃ³jica. Si te formalizas, debes asumir los costos de haberlo hecho. Si no te formalizas, debes asumir la pÃ©rdida de los beneficios que te da el estado.

No cuestionamos el hecho de recaudar y pagar el IVA y el impuesto a la renta. La pregunta es a partir de quÃ© nivel de venta y quiÃ©n o cÃ³mo se define este mÃ­nimo. De hecho, a propÃ³sito del cumplimiento tributario y la responsabilidad fiscal, otras polÃ­ticas pÃºblicas, algunas actualmente en el debate, tienen una mayor incidencia en la recaudaciÃ³n del fisco.

Tampoco cuestionamos que los beneficios sociales tengan requisitos para una correcta focalizaciÃ³n.Â Lo que sÃ­ cuestionamos es que el registro ante el SII sea un requisito para que los sectores mÃ¡s vulnerables accedan a los programas del estado.