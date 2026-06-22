Cancillería de Haití cooperará con Chile en la trazabilidad de niños ingresados

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión bilateral con su par de Haití, Raina Forbin, y ambos se comprometieron a trabajar juntos para abordar la situación de los niños haitianos en Chile.

En el encuentro en Ciudad de Panamá, donde ambos participarán de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller solicitó a Haití colaboración en la trazabilidad de la información sobre los menores de edad que han llegado al país.

Además, el ministro explicó que esta semana llegará a Puerto Príncipe el embajador en Misión Especial Marco Aguayo para recolectar información que ayude a clarificar la situación respecto a las reunificaciones familiares para conocer el estado de los niños haitianos en Chile y mejorar los procesos de cara a la reanudación de las actividades de la Sección Consular en la capital haitiana.

Las medidas forman parte de las acciones de la fuerza de tarea creada por el Gobierno para dar respuesta a este tema.

Misión especial

El sábado pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en misión especial en Haití.

El embajador tendrá a su cargo una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinará desde esa ciudad los esfuerzos del ministerio con las autoridades locales y otros organismos tendientes a recolectar información que ayude a encontrar a los niños haitianos en Chile.

El embajador en misión especial también coordinará el equipo de la Dirección Consular que hoy llega a Haití y contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que considere necesarias tendientes a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del Consulado en Puerto Príncipe.

El embajador Aguayo, quien actualmente representa a Chile en Honduras, cuenta con una extensa carrera en el Servicio Exterior, con asignaciones en China, México, Colombia y España, y estará bajo supervisión del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Adicionalmente, el canciller dispuso la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares para reportar anticipadamente actividades sospechosas y prevenir fraudes e irregularidades.