Caso de niños haitianos: Sermig anuncia endurecimiento de requisitos para ingreso de menores no acompañados

Este lunes, la Policía de Investigaciones informó que logró ubicar a 52 de los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que no habían sido encontrados durante la fiscalización realizada por la Contraloría General de la República.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que los vuelos chárter utilizados para procesos de reunificación familiar no constituyen una situación excepcional para la institución. Detalló que cada ingreso contempla controles migratorios y verificaciones de identidad, tanto de los menores como de los adultos responsables que los reciben en Chile.

En paralelo, durante la sesión de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, convocada para revisar los antecedentes sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la modalidad de reunificación familiar, representantes de la Policía de Investigaciones y del Servicio Nacional de Migraciones defendieron los procedimientos aplicados por ambas instituciones y destacaron que existieron alertas tempranas sobre situaciones que consideraron inusuales.

El prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica, enfatizó que la función legal de la institución se limita al control migratorio y a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad competente.

Gatica detalló que los menores de edad ingresaron al país con permisos de residencia temporal otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones para fines de reunificación familiar, por lo que impedir su entrada habría carecido de sustento legal. “Cualquier actuación orientada a impedir el ingreso habría carecido de un sustento normativo expreso y podríamos haber estado frente a una vulneración de derechos de personas que contaban con una autorización estatal vigente“, afirmó el prefecto de la PDI.

La autoridad policial detalló además que cuando los niños, niñas y adolescentes viajaban sin sus padres debían portar autorizaciones notariales y que, una vez en Chile, eran entregados directamente a los adultos responsables identificados en la documentación. “No hay una circulación solo del menor por el control del aeropuerto. El mismo oficial contralor lo entrega bajo un acta al adulto que lo recibe y que está estipulado en el documento con el que viaja”, señaló Gatica.

El prefecto general agregó que la institución detectó tempranamente elementos que llamaron la atención respecto de estos traslados y que decidió poner los antecedentes a disposición de las autoridades competentes.

“Los años 2023 y 2024 advertimos y pusimos en conocimiento tanto del Ministerio Público como de las autoridades competentes situaciones que presentaban características inusuales para nosotros, como el ingreso masivo de menores haitianos, la utilización de vuelos especialmente contratados y el acompañamiento por personas distintas a sus padres”, indicó.

En ese contexto, llamó a evitar conclusiones anticipadas mientras las investigaciones continúan en desarrollo. “No permite concluir anticipadamente que todos los casos correspondan a situaciones de desaparición, trata de personas o tráfico ilícito de migrantes como en algún momento se ha querido instalar en la opinión pública, porque se puede estar estigmatizando a una comunidad completa”, sostuvo.

Reforzamiento migratorio

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que tras recibir la alerta de Contraloría el organismo reforzó los requisitos para el ingreso de menores no acompañados mediante una nueva circular emitida en mayo de este año.

“Cuando conocimos este informe tuvimos un trabajo interno en el servicio para poder mejorar el estándar del ingreso de los menores y emitimos una nueva circular con la idea de fortalecer el mecanismo de verificación fuera de Chile”, explicó.

Sauerbaum afirmó que la nueva normativa busca acreditar previamente la identidad de quienes acompañan a los menores de edad durante el viaje y fortalecer las medidas preventivas frente a eventuales riesgos. “Aplicamos el artículo 4 de la Ley de Migración para resguardar a los niños menores de edad frente a eventuales situaciones de trata, tráfico o traslado irregular”, detalló la autoridad.

Asimismo, explicó que el principal cambio consiste en exigir antecedentes detallados de las personas que acompañan a los menores antes de autorizar el proceso de reunificación familiar.

“La idea es aplicarlo antes de que ingrese al país. Voy a otorgar la reunificación familiar conociendo previamente los antecedentes de la persona que eventualmente pudiera traer a un menor a Chile“, concluyó.