Caso niños haitianos: PDI ubica a 52 de los 64 menores presuntamente desaparecidos

El director de la PDI, Eduardo Cerna, informó esta mañana que la policía dio con el paradero de 52 de los 64 menores haitianos presuntamente desaparecidos de acuerdo a un informe de Contraloría.

El documento, dado a conocer parcialmente por Radio Bío Bío, exponía una serie de irregularidades en los procesos de reunificación familiar, por los que ingresaron a nuestro país cerca de 16 mil personas de nacionalidad haitiana, entre ellos miles de menores de edad.

De ese total, Contraloría sacó una muestra de 104 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 64 no pudieron ser ubicados por funcionarios del organismo fiscalizador.

Este lunes, Cerna comunicó que se pudo dar con 52 menores y que todos “están escolarizados e ingresados al sistema de salud, con padres, madres, hermanos, todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan”.

Así, el director de la PDI detalló los pasos que los funcionarios de la policía realizaban en el marco de los procesos de reunificación familiar. Cerna afirmó que tras el arribo de los vuelos chárter en los que llegaban los menores de edad, se revisaban sus antecedentes y luego se suscribían “actas de entrega”, firmadas tanto por el adulto vinculado sanguineamente con el menor, como por el oficial de la PDI a cargo.

“Y cuando hay alguna disconformidad con los documentos, se toma contacto con el Servicio de Migraciones o con Mejor Niñez, y existe una figura que se llama ingreso controlado o acotado. Siempre el menor es entregado a un adulto, no es que el menor entre y pasee por el aeropuerto como que es invisible. No, es tremendamente visible, se entrega y eso queda en la carpeta del caso”, recalcó.

De todas maneras, Cerna reconoció que sí se podrían implementar mejoras en los proceso de reunificación familiar: “Creo que siempre, aunque el proceso esté bien hecho o esté debidamente tabulado, es bueno revisarlo para ver si está bien. Si está bien, mantenerlo. Y si tiene falencias, corregirlas. Creo que siempre, como definición, al menos como PDI, la mejora es continua”.