De la Espriella se consolida con 99,99% escrutado, pero Petro no acepta triunfo

El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, afirmó que durante su futuro gobierno “no habrá persecuciones” contra quienes piensan diferente y llamó a su rival, el izquierdista Iván Cepeda, a no “sembrar el terror”.

“Tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro: ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror”, señaló el líder del movimiento Defensores de la Patria durante un discurso pronunciado en Barranquilla, donde además advirtió a Cepeda que “no se equivoque” porque “ya sabe lo duro que muerde el tigre”.

Según los resultados preliminares, De la Espriella se impuso con un 49,66% de los votos, frente al 48,7% obtenido por Cepeda, con el 99,99% de las mesas escrutadas en el preconteo.

Ante una multitud de simpatizantes, el mandatario electo utilizó frases como “Colombia, aquí está tu tigre”, “Colombia, aquí está tu presidente” y “hoy más que nunca estoy firme por la patria”, asegurando que la victoria “no pertenece a un hombre, a un partido o a una región”, sino “a Colombia entera”.

Asimismo, insistió en que buscará gobernar para todos los ciudadanos. “Durante nuestro mandato no habrá retaliaciones ni persecuciones”, sostuvo, argumentando que en democracia “no existen enemigos irreconciliables”, sino compatriotas con distintas visiones políticas.

“Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, la noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden: la patria milagro”, celebró.

El futuro mandatario también aseguró que durante su administración el Congreso de la República podrá legislar “sin presiones” del Ejecutivo y que los gobernadores y alcaldes contarán con el respaldo del Gobierno nacional para desarrollar sus territorios.

Petro rechaza proclamar un ganador

Tras conocerse los resultados preliminares, el presidente saliente Gustavo Petro cuestionó la validez de proclamar un vencedor antes del escrutinio oficial.

“No se puede proclamar ninguno presidente”, afirmó en redes sociales, argumentando que es el proceso de escrutinio electoral el que determina formalmente quién ocupará la jefatura del Estado.

“Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, escribió.

Minutos antes, Petro había solicitado impugnar las mesas que carecieran de la firma de los jurados electorales, insistiendo en que aún no era posible establecer de manera definitiva quién será el próximo presidente de Colombia.

Posteriormente, aseguró contar con “evidencia” de un supuesto cambio en direcciones IP de servidores de la Registraduría Nacional, situación que, según denunció, podría haber afectado el software electoral.

“Pasaré a los jueces con exactitud los servidores cambiados para que hagan la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado”, anunció, solicitando además un nuevo escrutinio de todas las mesas y una revisión exhaustiva de eventuales vulneraciones al sistema.

Autoridades defienden la transparencia del proceso

Frente a estas acusaciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió el desarrollo de la jornada electoral y destacó que el preconteo se realizó de manera “ágil” y “rápida”.

La autoridad recordó además que la Registraduría Nacional no proclama oficialmente los resultados, tarea que corresponde al Consejo Nacional Electoral de Colombia.

Por su parte, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, aseguró que no se registraron hechos que afectaran la transparencia o normalidad del proceso.

“Toda la votación se produjo en forma normal, tranquila y serena, con la presencia de los testigos, ante los jurados de las mesas y con la presencia de los organismos de control”, afirmó.

Eljach llamó además a quienes mantengan discrepancias con los resultados a utilizar los mecanismos legales establecidos para presentar reclamaciones, mientras el país permanece a la espera de la ratificación oficial de los resultados de una de las elecciones presidenciales más estrechas de la historia reciente de Colombia.