Diferencias por AC contra Grau y dichos de Romero (PRep) sobre Matthei desatan tensión en el oficialismo

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, generó tensión en el oficialismo. El libelo, que se revisa este martes en la Sala de la Cámara de Diputados, provocó un cruce entre el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, y el jefe de bancada de RN, Diego Schalper. A eso se sumaron declaraciones del mismo Romero sobre Evelyn Matthei, que detonaron la molestia de la UDI.

Las diferencias comenzaron cuando Schalper anticipó que él y otros militantes de RN no respaldarían la acusación contra el exministro Grau. En respuesta, el diputado Romero sostuvo que el jefe de bancada de RN “es una persona libre de votar como él estime conveniente”, pero “las consecuencias de su votación las va a tener que explicar a su electorado”.

“Cada uno puede tomar sus decisiones, pero las consecuencias las van a tener que asumir ellos porque tienen que responderle a los que votan por la derecha, no a los que votan por la izquierda”, declaró Romero en diálogo con Radio Infinita.

Más tarde, Schalper insistió en sus argumentos para votar en contra de la AC. “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales, porque eso es propio de los países bananeros, al menos yo no estoy dispuesto a seguir contribuyendo a un tercer período en donde nos llenamos de acusaciones constitucionales”, señaló.

Además, Schalper restó importancia a la advertencia de Romero, quien expuso que ve difícil la conformación de una lista parlamentaria con Chile Vamos en el futuro.

“Afortunadamente faltan tantos años para que ese tipo de dichos envejezcan mal. Yo no tengo duda que a lo que aspira la inmensa mayoría de la derecha es a respetar esta unidad en la diversidad que nos permitió alcanzar un 58%, que nos va a permitir proyectar un segundo y tercer gobierno si lo hacemos bien”, destacó Schalper.

Desde el Gobierno, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, desdramatizó el enfrentamiento entre Schalper y Romero. Afirmó que aunque lo óptimo “es el máximo de unidad entre quienes apoyan una coalición (…), la realidad política nos indica que siempre existen diferencias y lo importante es saber administrar esas diferencias”.

“Yo no dramatizo con estas diferencias específicas respecto a un tema puntual. Si hoy día existen diferencias más notorias espero que con el paso del día, en otras materias, seamos capaces de ponernos de acuerdo”, agregó el biministro.

La disputa entre la UDI y Republicanos

Pero la controversia no quedó solo en el debate sobre la AC. En la misma entrevista con Infinita, Romero también fustigó a la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, con quien protagonizó un duro intercambio en redes sociales la semana pasada a propósito de su apoyo a la exministra de la Segpres, Macarena Lobos, para que pueda convertirse en secretaria del Senado.

Este lunes, el republicano aseguró que Matthei “tiene derecho a opinar lo que quiera”, pero que para su partido “no es una figura relevante”. “Creo que los desafíos que tiene Chile para el futuro superan por mucho a Evelyn Matthei. Y ella no está gobernando el país, lo está gobernando otro presidente”, remarcó Romero.

Las declaraciones generaron molestia y una reacción inmediata de la UDI, tienda que emitió una declaración en la que exigían disculpas públicas para su dirigenta histórica.

Todo esto, en los minutos previos al Comité Político Ampliado en La Moneda, reunión donde se encontraron los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez, y del Partido Republicano, Arturo Squella.

Tras dicho encuentro, los timoneles aclararon que todo estaba resuelto entre las dos colectividades. Squella hizo el mea culpa en nombre de Romero y aseveró que su comportamiento “obviamente nosotros no lo respaldamos ni destacamos, sino que, por supuesto, tenemos que llamar a corregir”.

“Ambos partidos, junto a los otros que están detrás del gobierno, somos responsables de que el destino de este país avance de la mejor manera posible y eso no es posible si es que efectivamente nuestros parlamentarios o nuestros actores políticos van más allá de lo que podría ser simplemente una diferencia de opinión”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, agradeció las palabras de Squella y recalcó que “nuestro problema nunca ha sido con la directiva del Partido Republicano o con su institucionalidad”. “Tengo la confianza de que este tipo de cosas no se van a volver a repetir, de ninguna de las partes. Por lo tanto, vamos a poder trabajar coordinadamente para que a este Gobierno le vaya muy bien”, añadió.

El pronunciamiento de la Comisión Revisora

En paralelo a los desencuentros en el oficialismo, se desarrolló la última jornada de trabajo de la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau, la cual terminó con el rechazo del libelo.

La instancia —presidida por la diputada del Partido Radical y excompañera de gabinete de Grau, Marcela Hernando— estaba compuesta por una mayoría de parlamentarios de oposición, por lo que se esperaba que se emitiera un informe negativo.

El documento, sin embargo, no es vinculante, por lo que el futuro de la acusación y su eventual votación en el Senado dependen de la votación en Sala de este martes. Allí, el escenario es incierto, tanto por los descuelgues de diputados de Renovación Nacional, como por el rechazo contundente de expertos y exautoridades que podrían afectar el voto de diputadas y diputados.