Empleo y economía: Presidente Kast delinea prioridades del Gobierno en consejo de gabinete

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes un nuevo consejo de gabinete, convocado al cumplirse 100 días desde el inicio de su administración. En la cita, el Mandatario repasó los avances sectoriales y delineó los tres ejes que marcarán la agenda gubernamental en el corto plazo: emergencia, empleo y economía.

Kast reconoció la intensidad de estos primeros meses y valoró el desempeño de su equipo ministerial. “Los avances en cada una de las áreas están más que claros; los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado en salud, en seguridad, en inversión y cómo las relaciones internacionales van avanzando”, afirmó.

En materia económica, el Jefe de Estado anticipó “buenas noticias” vinculadas a nuevas inversiones que estarían próximas a concretarse en el país, aunque precisó que dichos proyectos deben completar su evaluación medioambiental.

Uno de los puntos centrales del consejo de gabinete fue el empleo, especialmente de cara a la temporada invernal. “Todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades y por eso les hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad cómo analizar el Plan de Empleo de Invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”, explicó.

El Presidente también se refirió a la megarreforma que actualmente se tramita en el Congreso y manifestó su expectativa de que los parlamentarios acojan las iniciativas del Ejecutivo. “Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción, que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este consejo de gabinete, que es el empleo”, sostuvo.