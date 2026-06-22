Exsubsecretario Ramos y caso de niños haitianos: “En Chile no hay el desorden institucional que se ha querido instalar"

El exsubsecretario del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Víctor Ramos, abordó la controversia generada por los antecedentes sobre menores de edad haitianos ingresados al país mediante reunificación familiar y cuyos paradero no han podido ser determinado en todos los casos. La exautoridad pidió enfocar el debate en la protección de la infancia y en el trabajo de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Ramos sostuvo que el debate debe considerar el contexto que atraviesa Haití, país que calificó como un “Estado fallido” producto de la violencia y el control territorial ejercido por organizaciones criminales. En ese marco, llamó a “escuchar las voces de la comunidad haitiana” y recordó que el principal objetivo de las autoridades debe ser encontrar a los niños que faltan por ubicar.

“El foco debe estar puesto en encontrar y registrar los domicilios de los niños que ingresan a Chile, porque ese era el foco del preinforme de Contraloría y la demanda que se hacía al Servicio de Migraciones“, señaló.

El exsubsecretario cuestionó la forma en que se interpretó públicamente el documento elaborado por la Contraloría General de la República, cuya filtración dio origen a la controversia. “Lo que aparece como evidencia es un preinforme de Contraloría que se filtra a la prensa y que señala que no logra dar con ciertos domicilios, pero que en ninguna parte señala delitos asociados a la niñez”, afirmó.

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A juicio de Ramos, parte del mundo político contribuyó a incrementar la preocupación pública antes de que existieran antecedentes concluyentes sobre la naturaleza del problema. “No vimos liderazgos llamando a la calma y al trabajo de las instituciones. Vimos muchos liderazgos dando una sensación de mayor preocupación sobre el problema que se estaba abordando”, sostuvo el exsubsecretario.

La exautoridad planteó que aún no existe suficiente claridad respecto de los hechos que deben investigarse. Por lo mismo, considera prematuro exigir autocríticas o atribuir responsabilidades políticas y defendió el funcionamiento de los mecanismos institucionales: “Hay que tener un poco más de cautela para proteger nuestras instituciones, Chile no es cualquier país (…) esto no es el desorden institucional que se ha querido instalar“.

Ramos explicó que el preinforme de Contraloría analizó una muestra de 104 menores cuyos domicilios fueron revisados posteriormente por el organismo fiscalizador, sin que en todos los casos fuera posible verificar la dirección registrada. Sin embargo, señaló que los anexos del documento consignan diversas explicaciones, como cambios de domicilio o dificultades para ubicar a las familias.

Asimismo, destacó que organismos como la PDI y la Fiscalía han descartado hasta ahora antecedentes que permitan acreditar algunos de los delitos más graves que circularon en redes sociales durante los últimos días. “La PDI ha dicho que todos los niños entraron con sus papeles al día. El ministro Barros dijo que aquí no hay ningún antecedente serio de ningún tipo de delito y la Fiscalía también ha señalado que esos delitos atroces que circularon en redes sociales están descartados“, afirmó.

Ramos insistió en la defensa de los mecanismos institucionales y advirtió sobre los efectos que podría tener una sobrerreacción política frente a antecedentes que todavía están siendo investigados. “Esta semana va a ser analizada en el futuro como uno de esos momentos en que se produce una alarma pública por un caso que no necesariamente contenía todo lo que esa alarma dijo que contenía“, sostuvo.

En esa línea, agregó que resulta riesgoso para la democracia instalar la idea de que “todo funciona mal, todas las instituciones funcionan mal y todo está mal hecho”, antes de que concluyan las investigaciones en curso.