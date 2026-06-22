Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Junio de 2026


Irán agradece a Los Ángeles su “hospitalidad” tras el empate ante Bélgica en el Mundial

La selección de Irán dejó una emotiva nota en el vestuario tras el 0-0 ante Bélgica en el Mundial 2026, agradeciendo la hospitalidad de Los Ángeles y asegurando que se marchan “con dignidad” pese a las dificultades.

La selección de Irán dejó una emotiva nota en el vestuario tras el 0-0 ante Bélgica en el Mundial 2026, agradeciendo la hospitalidad de Los Ángeles y asegurando que se marchan “con dignidad” pese a las dificultades.

Deportes

La selección de Irán protagonizó un gesto de cortesía tras su empate 0-0 ante Bélgica en la segunda jornada del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Al finalizar el encuentro, los jugadores iraníes dejaron una nota manuscrita en el vestuario del estadio de Los Ángeles.

En el mensaje, el combinado asiático agradeció la “hospitalidad” de la ciudad anfitriona y expresó su satisfacción por su paso por el país. “Nos marchamos con dignidad”, señalaron los futbolistas, en una carta en la que también aludieron a las dificultades vividas durante su participación en el torneo.

“En las peores condiciones imaginables”, añadieron en la nota, sin entrar en mayores detalles, pero dejando entrever el complejo contexto en el que se ha desarrollado su presencia en la cita mundialista.

El gesto fue interpretado como una despedida simbólica del equipo en una fase de grupos que sigue abierta tras el empate frente a una de las selecciones europeas más fuertes del certamen.

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