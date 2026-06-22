Kast saluda victoria de De la Espriella y valora cambio político en Colombia

José Antonio Kast fue uno de los primeros líderes de la región en reaccionar al triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia. A través de sus redes sociales, el mandatario chileno felicitó al candidato de Defensores de la Patria y destacó el significado político de su victoria.

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, escribió Kast tras conocerse los resultados preliminares.

El mensaje llegó luego de que De la Espriella se impusiera en el preconteo electoral con más del 99% de las mesas escrutadas, superando al candidato oficialista Iván Cepeda y convirtiéndose en el sucesor del presidente Gustavo Petro.

La reacción de Kast se sumó a la de otras figuras de la derecha latinoamericana. Entre ellas destacó el presidente argentino Javier Milei, quien celebró el resultado y lo interpretó como una señal del avance de su sector político en la región.

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!! Felicito enormemente a Abelardo De La Espriella por su histórica victoria en Colombia”, publicó Milei.

El mandatario argentino agregó que “hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, para luego concluir que “la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Las declaraciones reflejan la atención que despertó la elección colombiana entre los gobiernos y líderes conservadores del continente. La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño pone fin al ciclo encabezado por Gustavo Petro y abre una nueva etapa política en uno de los países más influyentes de la región.

Mientras avanza el escrutinio definitivo, las reacciones internacionales continúan marcando una jornada electoral que podría tener repercusiones más allá de las fronteras colombianas.