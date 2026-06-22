Las tres claves de la ajustada ventaja de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia

La elección del domingo 21 de junio dejó la definición más estrecha en la historia colombiana. Abelardo de la Espriella se impuso con un 49,65% frente al 48,7% del candidato oficialista Iván Cepeda, una diferencia de apenas 0,96%, equivalente a un poco más de 250 mil votos. Con una participación del 63,4% del padrón electoral, más de 26 millones de votantes, el resultado también estuvo marcado por un volumen significativo de votos blancos y nulos, que terminaron siendo decisivos en una contienda tan ajustada.

Sin embargo, el proceso aún no concluye oficialmente. Cepeda anunció la impugnación de más de 33 mil mesas por presuntas irregularidades, lo que mantiene abierto el escenario hasta el escrutinio final.

En esa misma línea, el presidente saliente, Gustavo Petro, llamó a la cautela y señaló que “aún no es posible proclamar un ganador definitivo”. Aun así, De la Espriella ya se presentó como presidente electo, instalando desde temprano un relato de victoria y legitimidad que busca consolidarse antes de cualquier resolución institucional.

En su discurso, el líder del movimiento “Defensores de la Patria”, que se hace llamar a sí mismo “el tigre” instó a la unidad nacional y aseguró que será “el presidente de todos los colombianos”, a pesar de que también lanzó duras advertencias a sus adversarios, pidiéndoles respetar el resultado y abstenerse de movilizaciones que puedan derivar en un “incendio social”.

El concepto central de su propuesta, “Patria Milagro” sintetiza su promesa de una transformación económica acelerada basada en recortes de impuestos, desregulación y fortalecimiento del orden público.

Más allá del resultado puntual, la elección deja en evidencia una fractura sociopolítica. Colombia aparece dividida en dos mitades casi idénticas en número y un polo mayor que no se muestra interesado. Las visiones opuestas sobre el rol del Estado, la seguridad y el modelo de desarrollo anticipan un escenario político complejo y de alta conflictividad entre el nuevo oficialismo y la oposición.

Los factores que explican los números

Para entender este escenario, hay al menos tres factores clave que ayudan a explicar tanto el resultado como el clima político actual.

El primero es el choque de “miedos”. El electorado de De la Espriella votó impulsado por el temor a la inseguridad y al avance de un modelo estatista, mientras que el de Cepeda lo hizo por el miedo a la pérdida de derechos civiles y al desmantelamiento de los acuerdos de paz, configurando una elección atravesada más por la sensación del miedo que por consensos programáticos.

El segundo factor es el cambio en los roles políticos. La izquierda, históricamente crítica del sistema en Colombia, pasó a defender la institucionalidad tras la presidencia de Petro, mientras que De la Espriella asumió un discurso disruptivo y anti-establishment, capitalizando el descontento ciudadano y posicionándose como una alternativa de ruptura frente al orden vigente.

El tercer elemento es el colapso del centro político. Las fuerzas moderadas prácticamente desaparecieron tras la primera vuelta, obligando a los votantes a alinearse con posiciones más radicales, lo que endureció los discursos, redujo los espacios de negociación y profundizó la polarización.

En conjunto, estos factores no solo explican la estrechez del resultado electoral, sino que también anticipan un gobierno con escaso margen de maniobra política y una sociedad altamente tensionada, donde cualquier decisión puede amplificar las divisiones existentes.

El programa de gobierno y el eje regional

El programa de Abelardo de la Espriella combina elementos de distintas corrientes de la derecha contemporánea, configurando una propuesta híbrida que mezcla liberalización económica, endurecimiento en seguridad y realineamiento geopolítico.

En materia interna, el eje central es el orden. Inspirado en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propone recuperar el control territorial en un plazo de 90 días, construir megacárceles al estilo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y endurecer el sistema penal, a lo que se suma el fin del plan de “paz total” que impulsó el gobierno de Petro con grupos armados, hacia un enfoque más agresivo en la lucha contra el narcotráfico. De la Espriella ha planteado usar contra los narcotraficantes las mismas tácticas que Israel emplea contra Hamas y Hezbollah, una declaración que generó polémica en su momento.

En el plano económico, su propuesta recoge elementos del experimento libertario de Javier Milei: reducción drástica del Estado, ajuste fiscal masivo, baja de impuestos y desregulación para incentivar la inversión, con una meta ambiciosa de alcanzar un crecimiento del 7% anual.

Sin embargo, es en política exterior donde se observa uno de los giros más profundos. De la Espriella plantea un alineamiento explícito con Estados Unidos e Israel, que incluso contempla una eventual salida de organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la CIDH, además de proponer una redefinición de la relación con Venezuela subordinada a la estrategia de Washington, lo que rompe con la tradición diplomática colombiana.

Este enfoque no solo redefine el rol de Colombia en el sistema internacional, sino que también la inserta en una dinámica regional marcada por el avance de nuevas derechas.

No obstante, es importante entender que esta “ola” no es homogénea. Conviven al menos tres corrientes, una derecha libertaria que busca reducir el Estado al mínimo; una derecha conservadora punitiva que apuesta por el orden, la seguridad con un Estado fuerte y centrado en volver a los “valores tradicionales”; y una derecha tecnocrática, empresarial que privilegia la predictibilidad institucional y la integración económica global a través de captar inversores.

El propio proyecto de De la Espriella refleja esas tensiones. Por un lado, promueve un Estado reducido; por otro, impulsa políticas de seguridad que requieren un aparato estatal robusto. Asimismo, su agenda disruptiva en política exterior genera incertidumbre en sectores empresariales que dependen de la estabilidad internacional. En este contexto, el desafío no será solo implementar su programa, sino lograr coherencia entre sus distintas dimensiones sin profundizar las tensiones internas.

Su victoria fue rápidamente celebrada por líderes de derecha en la región y fuera de ella, quienes destacaron el avance de una agenda centrada en seguridad, crecimiento económico y confrontación con el crimen organizado.

Sin embargo, más allá de los apoyos externos, el verdadero desafío comienza ahora. La estrechez del resultado, la polarización interna y las tensiones inherentes a su propio programa configuran un escenario complejo que pondrá a prueba la capacidad de gobernar a un personaje sin experiencia política ni en la administración del Estado.