Paulina Núñez (RN) respalda extender debate sobre megarreforma: "Negociar bien no es debilidad, es responsabilidad democrática"

En el marco del avance legislativo del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se mostró disponible para ampliar los plazos de discusión de la megarreforma del Gobierno si ello facilita la construcción de un acuerdo amplio.

Tras la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Hacienda, se espera que durante esta semana la Sala vote el proyecto en su segundo trámite. Sin embargo, Núñez planteó que la calidad del debate no debe sacrificarse por la inmediatez.

“Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”, afirmó la legisladora, quien añadió que las propuestas que se presenten en los próximos días requieren tiempo para ser analizadas y respondidas. “La prudencia y la urgencia pueden ir de la mano perfectamente”, agregó.

La senadora de RN enfatizó que será la Cámara Alta la instancia encargada de dirimir estos asuntos y aseguró que su función será conducir el proceso con equilibrio. “Al Senado le corresponderá asegurar un debate técnico, responsable y transparente. Negociar bien no es debilidad, es responsabilidad democrática y, como presidenta del Senado, ese es mi rol”, culminó.