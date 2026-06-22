Reino Unido: Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro

Keir Starmer terminó en julio de 2024 con catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picado debido a escándalos y una economía aletargada y numerosas voces dentro del laborismo pedían su dimisión.

El primer ministro cedió finalmente este lunes, horas antes de que su principal rival interno, el hasta hace poco alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, fuera investido como parlamentario y pudiera desafiar abiertamente su posición.

“Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista“, dijo Starmer, emocionado, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

“Starmer permanecerá en el cargo hasta que haya un nuevo líder antes de que se reanude el parlamento en septiembre. El proceso para nominar a los sucesores empezará el 9 de julio”, informa desde Londres el corresponsal de RFI, Daniel Postico.

El favorito para sucederle es el veterano político laborista Andy Burnham, conocido como “el rey del Norte”, quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra.

Con esa victoria, el que fuera alcalde de Gran Mánchester desde 2017 se garantizó el escaño de diputado, una condición indispensable para poder aspirar al liderazgo del Partido Laborista y al puesto de primer ministro.

Antes de que la dimisión de Starmer se confirmara, varios medios británicos ya adelantaban que estaba a punto de renunciar y numerosos periodistas estaban apostados desde el amanecer del lunes frente a Downing Street.

🚨 BREAKING: Keir Starmer gets emotional as he resigns as Prime Minister “I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic… and being best dad I can to my beautiful children, who have been my pride and joy” pic.twitter.com/3OaOMTqPLQ — Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

The Guardian señaló que el primer ministro anunciaría su salida presionado por diputados laboristas que pedían ceder el liderazgo a Burnham, mientras que Sky News informó que figuras de peso del gobierno le habían instado a fijar una fecha para presentar su renuncia.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por sentado el domingo que Starmer dimitiría y le deseó “lo mejor”.

En su comparecencia, Starmer explicó que había comunicado su decisión al rey Carlos III y que había pedido a su partido establecer un calendario de sucesión que empezará el 9 de julio y debería estar terminado antes del regreso de las sesiones parlamentarias en septiembre.

“Haré todo lo que esté en mi mano para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas”, aseguró.

Nigel Farage, el líder del partido antiinmigración Reform UK que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones.

Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029 y, hasta entonces, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria.

Economía estancada

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El ejecutivo laborista sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo, perdiendo alrededor de 1.500 concejales, y varios ministros dimitieron.

Con posiciones más izquierdistas que Starmer dentro del laborismo, Burnham es el político más popular en el país en este momento, según las encuestas.

El Daily Telegraph informó el viernes que sus partidarios habían estado llamando a diputados laboristas para buscar el apoyo de 200 con el objetivo de disuadir a Starmer de seguir adelante en la contienda.

El Partido Laborista se impuso en las elecciones generales de julio de 2024 con una mayoría absoluta de 403 diputados, tras catorce años de gobiernos conservadores.

Con la anunciada marcha de Starmer, Reino Unido se prepara para conocer a su séptimo primer ministro en diez años, un periodo de inestabilidad sin precedentes en este país que coincide precisamente con su salida de la Unión Europea.