Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Junio de 2026


Theodora Garrido y Nicolás Campos hacen historia con doble medalla para Chile en la natación artística

La dupla chilena de natación artística, conformada por Theodora Garrido y Nicolás Campos, logró su segunda medalla en la Copa del Mundo de Toronto, firmando un hecho inédito para el Team Chile en la disciplina.

La dupla chilena de natación artística, conformada por Theodora Garrido y Nicolás Campos, logró su segunda medalla en la Copa del Mundo de Toronto, firmando un hecho inédito para el Team Chile en la disciplina.

Deportes

La pareja nacional integrada por Theodora Garrido y Nicolás Campos volvió a brillar en la Copa del Mundo de natación artística disputada en Toronto, consolidando una actuación histórica para el deporte chileno.

El dúo sumó su segunda medalla en el certamen, un hito sin precedentes para representantes chilenos en este tipo de competencias internacionales. El pasado viernes, ya habían conseguido la medalla de bronce en la rutina técnica del dueto mixto, marcando la primera presea del Team Chile en la historia de la disciplina en este nivel.

 

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Lejos de conformarse, Garrido y Campos ratificaron su gran momento este domingo al obtener la medalla de plata en la rutina libre, con un puntaje de 244.7409, siendo superados únicamente por la dupla británica compuesta por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin.

Con este resultado, los deportistas nacionales se posicionan entre las mejores parejas del mundo en la natación artística, cerrando una participación sobresaliente que marca un antes y un después para la disciplina en Chile.

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