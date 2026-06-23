10 de las 16 regiones del país registraron caídas del PIB: la RM creció 1%

De acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales del Banco Central, durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en 10 de las 16 regiones del país, lo que explica la contracción de 0,5% del total nacional.

El consumo de los hogares, por su parte, anotó alzas en diez regiones, las que aportaron a una expansión total de 2,5% en el país. Mientras, las exportaciones de bienes retrocedieron un 4,6% a nivel nacional, resultado que se explicó por bajas registradas en 10 de las regiones del país.

Considerando la descomposición por macrozonas, la zona centro sur y, en menor medida, la zona norte explicaron el resultado negativo del PIB, lo que fue en parte compensado por la incidencia positiva de la Región Metropolitana.

En cuanto al consumo de los hogares, la mayor contribución se observó en la Región Metropolitana, seguida por las zonas norte y centro. La contracción de las exportaciones, en tanto, obedeció principalmente a los resultados de la zona centro Sur, seguida por la RM.

En términos nacionales, las actividades agropecuario-silvícola y la minería explicaron la caída del PIB, con resultados negativos en la mayoría de las regiones en las que estas actividades tienen una presencia relevante. Los servicios, particularmente los personales, compensaron al alza los resultados previos.

El consumo de los hogares, en tanto, fue explicado por todos sus componentes, en particular por el consumo de servicios, entre los que destacaron salud, transporte, restaurantes y hoteles, y el gasto en turismo . Tanto el consumo de bienes no durables como durables aportaron positivamente, destacándose las compras de alimentos y vestuario en el primero, y el gasto en automóviles en el segundo.

La caída de las exportaciones de bienes se debió a los envíos frutícolas y mineros, que afectaron negativamente en la mayoría de las regiones, mientras que las exportaciones de alimentos y químicos compensaron en parte el resultado anterior.

Resultados por regiones

1.-Macrozona Norte

La Región de Arica y Parinacota registró una contracción de 1,9%, debido a una menor producción del resto de bienes, en particular de la construcción y la pesca. Los servicios y el comercio compensaron parcialmente el resultado anterior. El consumo de los hogares creció 4,9%, impulsado principalmente, por el gasto de alimentos, bebidas y combustibles en la agrupación de bienes no durables. En menor medida contribuyó el consumo de servicios, en particular de servicios personales. Las exportaciones de bienes, por su parte, crecieron 2,8%, tras registrarse aumentos en los envíos de productos manufacturados, entre los que destacaron los alimentos.

La Región de Tarapacá se expandió 5,5% en base al aporte de la minería del cobre. El resto de bienes compensó en parte este resultado, reflejando la caída de la construcción. Por su parte, el crecimiento de 4,0% del consumo de los hogares, fue explicado por el mayor gasto en servicios y en bienes no durables. En el primero destacaron los restaurantes y hoteles, y el turismo, mientras que en el segundo lo hicieron los alimentos y bebidas. Las exportaciones de bienes, en tanto, registraron un alza de 28,5% incididas principalmente por los envíos mineros.

La Región de Antofagasta mostró una caída de 5,3%, explicada principalmente por el desempeño de la minería del cobre. El resto de bienes compensó levemente este resultado debido al alza de la generación eléctrica. La menor producción minera fue consistente con la caída de 4,5% de las exportaciones de bienes, que se asoció a envíos de cobre. Por su parte, el consumo de los hogares aumentó 4,7%, debido principalmente al gasto en servicios, dentro de los cuales destacaron el consumo de restaurantes y hoteles, y de servicios personales.

El incremento de 10,5% de la Región de Atacama se explicó principalmente por la minería, en particular por la extracción de oro y plata. Este resultado fue contrarrestado en parte por el resto de bienes, en particular, por la menor actividad del sector agropecuario-silvícola. De forma similar, el crecimiento de 6,1% de las exportaciones de bienes estuvo asociado a los envíos mineros, los que fueron compensados parcialmente por los menores envíos frutícolas. El consumo de los hogares registró un alza de 3,3%, explicada en gran parte por el consumo de servicios, en los que destacó el gasto en restaurantes y hoteles.

2.-Macrozona Centro

La caída de 1,0% que se registró en la Región de Coquimbo fue explicada principalmente por el resto de bienes, específicamente, por el sector agropecuario-silvícola y la construcción. La minería del cobre también incidió negativamente, mientras que los servicios empresariales y personales compensaron en parte el resultado. El consumo de los hogares creció 2,8% impulsado por el consumo de servicios, entre los que destacó el gasto en restaurantes y hoteles, turismo y servicios personales. Las exportaciones de bienes, por su parte, cayeron 0,8%, con incidencias negativas de los envíos frutícolas y de alimentos, y positivas de las exportaciones mineras.

La Región de Valparaíso presentó una variación de 0,3%, resultado en el que la contribución al alza de los servicios, en particular personales y de información, fueron en gran parte compensados por la menor producción de la minería del cobre y la industria alimenticia. El consumo de los hogares, en tanto, creció 1,8% en línea con el consumo de servicios, donde destacó el gasto en turismo y transportes, mientras que los bienes durables incidieron a la baja, debido al menor gasto en productos tecnológicos. Las exportaciones de bienes cayeron 2,4%, debido a los menores envíos frutícolas y mineros, compensados en parte por el crecimiento de las exportaciones industriales.

3.-Región Metropolitana

La Región Metropolitana creció 1,0%, impulsada principalmente por los servicios y el comercio. En los servicios destacaron los personales y empresariales; en comercio, lo hicieron las ventas minoristas. Por su parte, el consumo de los hogares aumentó 3,6%, liderado por los servicios, asociados al gasto en turismo, servicios personales y transportes, además de bienes no durables, tales como vestuario y alimentos. Las exportaciones de bienes, en tanto, cayeron 8,1% debido a menores envíos mineros y frutícolas.

4.-Macrozona Centro Sur

La caída de 6,6% de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se explicó por los resultados de la fruticultura y la generación eléctrica en el resto de bienes y, en menor medida, por el de la minería del cobre. Consistentemente con lo anterior, las exportaciones de bienes disminuyeron 25,2%, debido a menores envíos frutícolas y mineros. Por su parte, el consumo de los hogares se incrementó en 1,2%, incidido al alza por servicios personales y de restaurantes y hoteles, y a la baja por el gasto en bienes no durables, tales como alimentos y bebidas y combustibles.

La Región del Maule retrocedió 3,2%, resultado que se debió a los desempeños de la fruticultura y la construcción dentro del resto de bienes. Lo anterior fue compensado en parte por los servicios. Las exportaciones de bienes cayeron 21,4%, en línea con la producción frutícola, que registró menores envíos al exterior. El consumo de los hogares disminuyó 0,5%, explicado por el menor gasto en alimentos y bebidas, dentro de los bienes no durables. Los servicios contrarrestaron parcialmente la caída, destacándose la contribución del gasto en transporte.

La Región de Ñuble cayó 2,9%, registrando contribuciones a la baja en el resto de bienes y la industria manufacturera. En el primero destacó la fruticultura, mientras que en la segunda lo hicieron las industrias alimenticias, de la celulosa y de la madera. En tanto, el consumo de los hogares aumentó 3,1%, impulsado por todos sus componentes, destacándose el aporte del gasto en restaurantes y hoteles y servicios personales, dentro de los servicios. Las exportaciones de bienes cayeron 1,9%, explicadas por las frutas, resultado que fue compensado en parte por mayores envíos industriales de alimentos.

La Región del Biobío registró una caída de 5,2%, incidida por la industria pesquera, y por el resto de bienes, donde destacaron la pesca y la generación eléctrica. Los servicios, en particular los de transporte, contrarrestaron parcialmente al alza el resultado anterior. La disminución de 0,3% del consumo de los hogares fue explicada por el menor gasto en alimentos y bebidas en los bienes no durables. Lo anterior fue compensado en parte por el aumento de las ventas de vehículos automotores, dentro de los bienes durables, y del gasto en servicios. Las exportaciones de bienes, en tanto, cayeron 2,1% incididas por los envíos de madera y fruta.

5.-Macrozona Sur

La Región de la Araucanía cayó un 2,4%, incidida mayoritariamente por el resto de bienes, dentro del cual destacaron las caídas del sector agropecuario-silvícola y de la generación eléctrica. La caída de 1,7% del consumo de los hogares provino, principalmente, del gasto en bienes no durables, en particular, de alimentos y bebidas, y combustibles. Los bienes durables también incidieron en la baja, asociados a un menor gasto en productos tecnológicos. Por su parte, la disminución de 27,4% de las exportaciones de bienes reflejó las caídas de los envíos de fruta y celulosa.

La Región de Los Ríos registró un incremento de 2,2%, que fue explicado por la industria alimenticia y los servicios, destacándose en éstos, los restaurantes y hoteles y el transporte. El resto de bienes compensó en parte los resultados anteriores, debido al desempeño del sector agropecuario-silvícola. El consumo de los hogares, en tanto, retrocedió 1,8%, explicado mayoritariamente por los bienes no durables, en particular, por alimentos y bebidas, y combustibles. Las exportaciones de bienes, a su vez, crecieron 28,8%, lideradas por los envíos de celulosa, alimentos y material de transporte.

La Región de Los Lagos mostró un crecimiento de 1,2%, registrando contribuciones al alza de los servicios, donde destacaron los servicios personales y empresariales, mientras que la industria pesquera fue la principal contribución a la baja. El alza de 2,2% en el consumo de los hogares, fue explicado en su mayor parte por los servicios, dentro de los cuales destacó el gasto en servicios personales, turismo y restaurantes y hoteles. Las exportaciones de bienes crecieron 13,8%, impulsadas por los envíos de productos elaborados de salmón.

6.-Macrozona Austral

El retroceso de 2,6% de la Región de Aysén se explicó principalmente por la industria pesquera, en línea con el sector primario, cuyo desempeño fue compensado en parte por los servicios. El consumo de los hogares, en tanto, disminuyó 2,1%, incidido por los bienes no durables, destacándose el menor gasto en alimentos y bebidas, y combustibles. Por su parte, las exportaciones de bienes crecieron 16,0%, incididas mayormente por los envíos de productos elaborados de salmón.

La caída de la industria química, junto con las de la construcción y la acuicultura, dentro del resto de bienes, explicaron la disminución de 1,3% que se registró en la Región de Magallanes. Este resultado fue compensado en parte por el alza de los servicios personales. El consumo de los hogares, en tanto, registró una baja de 0,4%, explicado por el menor gasto en alimentos y bebidas en los bienes no durables, y compensado en parte por el gasto en restaurantes y hoteles en los servicios. Las exportaciones de bienes cayeron 0,5%, debido a los menores envíos de productos químicos y material de transporte, los que fueron compensados en su mayoría por los envíos de productos elaborados de salmón.