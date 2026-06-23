Cristian Cabalin cuestiona modificaciones al SAE: “Es altamente probable que se vuelva a prácticas discriminatorias”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exintegrante de la mesa técnica del Sistema de Admisión Escolar (SAE), Cristian Cabalin, se refirió al proyecto de ley del Gobierno que busca modificar el mecanismo y que reincorpora nuevamente la selección.

El subdirector del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) de la Universidad de Chile indicó que la iniciativa “se aleja completamente de las recomendaciones de la mesa técnica, que propuso una serie de mejoras para el SAE sin considerar un sistema paralelo”.

El académico señaló que establecer este mecanismo conjunto al actual “solo puede generar mayor confusión a las familias y limitar sus posibilidades de elección, ya que esta vez los colegios van a tener la posibilidad de también seleccionar a sus estudiantes”. “Por lo tanto, es altamente probable que se vuelva a prácticas discriminatorias que estuvieron ampliamente documentadas antes del SAE”, lamentó.

“Hay un consenso transversal entre quienes hemos estudiado el sistema desde distintas lógicas y desde distintas posiciones ideológicas sobre la educación, respecto a la conveniencia de mantener este sistema centralizado, porque ha optimizado las posibilidades de elección de las familias volviendo más transparente el sistema. No desconocemos que hay falencias, que hay mejoras que realizar y esas fueron las recomendaciones que hicimos como mesa técnica”, aseguró el también investigador responsable del FONDECYT 1250492 sobre el SAE.

Insistió en que un sistema mixto nunca fue parte de las consideraciones de la mesa técnica. “El amplio consenso era que el sistema estaba funcionando de manera correcta. Necesita ajustes, ciertamente, como toda política pública, pero nunca hubo una propuesta de establecer un sistema mixto”, subrayó.

En cuanto al componente del “mérito”, uno de los pilares fundamentales de la propuesta actual del Ejecutivo, el académico planteó como “necesario clarificar el debate”. “No hay oposición al mérito. El esfuerzo y el rendimiento académico debe ser reconocido, así lo estableció la propia mesa técnica del SAE, permitiendo la selección académica hasta un 80% de la matrícula en los colegios de alta exigencia. De ningún modo hay una oposición a premiar a los estudiantes, a reconocer el mérito de los estudiantes, porque consideramos que ese esfuerzo es valioso”, enfatizó.

“Lo que sí, los integrantes de la mesa técnica coincidimos en que hay que garantizar equidad y calidad para todos y todos los estudiantes del sistema. Por lo tanto, se puede generar un sistema que a la vez reconozca el mérito académico, como lo dice el Gobierno, pero sin dañar la equidad y la igualdad educacional que es el propósito fundante del SAE y que ha demostrado muy buenos resultados, porque el 70% de los estudiantes consigue un colegio dentro de sus tres primeras preferencias”, explicó.

En esa línea, Cabalin aseveró que “hay mejoras que realizar, pero de ningún modo volver atrás a prácticas discriminatorias y que generaron una alta segregación escolar en el sistema educacional chileno”.

Sobre lo que espera del debate legislativo, afirmó que varios integrantes de la mesa técnica enviaron una carta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados para ponerse a disposición. El experto manifestó su disposición y la de sus colegas a participar en la discusión parlamentaria, y expresó su expectativa de que el debate se desarrolle con base en evidencia y con foco en la calidad y equidad de la educación en Chile.