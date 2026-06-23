Diputado Andrés Celis por acusación contra Grau: "Me parece poco seria"

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, aseguró que tiene una visión crítica de la gestión del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero que aún así, no apoyará la acusación constitucional en su contra, que se vota este martes en la Sala de la Cámara.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Celis afirmó que algunos parlamentarios “creen que cuando alguien te cae mal o cuando alguien lo hace mal o cuando alguien es un mal ministro, un mal presidente, o porque alguien en definitiva comete errores, tú tienes que acusarlo constitucionalmente. Y eso, nuestra Constitución no lo establece en ninguna causal”.

El diputado RN además apuntó a que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acaba de rebatir el principal argumento de la acusación: “El Consejo precisa que en el cálculo o la proyección que hace el ex ministro Grau no hay ninguna inconsistencia. Es decir, hay deuda de diez mil quinientos millones de dólares, pero está bien calculada, está bien proyectada y no hay ningún maquillaje”, indicó.

Por otra parte, Celis observó que el argumento de la “supuesta subestimación del déficit fiscal” podría ser aplicado al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también ha recibido advertencias del CFA por la megarreforma.

“Entonces, la acusación me parece poco seria. Todo lo que yo leo, incluso de muchos diputados, son fundamentos que no tiene la Constitución. Dicen: ‘Fue un muy mal gobierno, se cometieron muchos errores, dejaron al país con un tremendo déficit, lo hicieron eh muy mal, fueron muy irresponsables’. Pero eso no son motivos, no son causales, no son fundamentos”, insistió.

El parlamentario además se refirió a las controversias que se han desatado al interior del oficialismo, principalmente por críticas de diputados del Partido Republicano a Chile Vamos.

Celis sostuvo que “gran parte de los parlamentarios del Partido Republicano no han sopesado lo que es gobernar, pero los ministros sí han sopesado lo que es gobernar. ¿Y por qué digo esto? Porque los ministros, muchos de ellos, en privado, no estaban de acuerdo con esta acusación constitucional, pero públicamente no lo podían manifestar para no tener un conflicto con los parlamentarios”.

De acuerdo al diputado RN, en el Partido Republicano hay actores “más extremos en sus pensamientos, que creen que llegar acuerdo es rendirse, es ser cobarde, es arrodillarse ante el enemigo, porque ven al contrario como un enemigo”.

“Ellos no ceden. Ellos creen que llegar a acuerdos, ellos creen que conversar es una derrota, cuando en la vida siempre uno tiene que llegar a acuerdos”, reflexionó.