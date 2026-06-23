Fernanda García: "La centro derecha una vez más demuestra que su capacidad de construir coalición está debilitada"

La docente de Derecho Comercial y jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García, abordó las tensiones que ha generado en el oficialismo la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Señaló que el debate, que involucra tanto aspectos jurídicos como políticos, evidencia las dificultades de la derecha para actuar de manera cohesionada.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, García sostuvo que existen tres dimensiones en la controversia: el mérito de la acusación, la pertinencia de las declaraciones realizadas por el ministro respecto de la situación económica del país y las repercusiones que el episodio ha tenido en las relaciones políticas dentro del oficialismo.

Respecto del primer punto, explicó que si bien las acusaciones constitucionales poseen una naturaleza jurídica, también tienen un componente eminentemente político. En ese sentido, advirtió que en Chile se ha producido un uso abusivo de esta herramienta cuando se emplea únicamente para enfrentar a adversarios políticos.

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Sin embargo, planteó que en este caso existe un debate legítimo respecto de la responsabilidad política asociada al manejo fiscal. A su juicio, durante los últimos años se ha visto afectado un activo institucional relevante: la reputación de Chile en materia de responsabilidad fiscal. “Me parece que aquí sí ha habido un bien jurídico que ha estado en parte lesionado, que tiene que ver con sembrar una duda respecto de lo que ha sido la seriedad fiscal de Chile en los últimos 30 años”, señaló.

La académica también cuestionó las declaraciones del ministro Nicolás Grau, pues contribuyen a profundizar ese deterioro. Aunque reconoció que suele valorar la capacidad del secretario de Estado para expresar con claridad las posiciones del Gobierno, estimó que un titular de Hacienda debe actuar con especial cautela al referirse a la situación económica del país.

García vinculó este fenómeno con lo que considera un cuestionamiento persistente a instituciones que han sido fundamentales para la estabilidad económica chilena, con el Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo. No obstante, sostuvo que la principal consecuencia política del debate ha sido dejar en evidencia las diferencias existentes dentro de la oposición. “Definitivamente hay diferencias. No son solo de estilo”, afirmó.

La jefa editorial de Faro UDD indicó que existen sectores de la centroderecha y de la derecha que mantienen visiones distintas sobre cómo enfrentar la competencia política y construir acuerdos. En esa línea, lamentó que no se concretaran acuerdos más amplios en procesos políticos recientes, aunque reconoció que aquello también reflejó diferencias ideológicas reales entre los distintos sectores.

“Las diferencias que separaban a sectores de la centroderecha de lo que era el Partido Republicano eran muy distintas. En ese sentido, mejor reconocerlas que seguir tratando de unir algo que no funciona”, planteó.

En tanto, García expresó una visión pesimista respecto de la evolución del escenario político, advirtiendo que la polarización tiende a fortalecer a los sectores más extremos tanto en la derecha como en la izquierda. A su juicio, los discursos que presentan los acuerdos como una señal de debilidad terminan dificultando la búsqueda de consensos y debilitando la capacidad de construir mayorías. “Espero que se logre construir una opción de centroderecha que pueda mostrar que el diálogo no es un tema de cobardía, sino un tema de democracia”, concluyó.