Gobierno presenta proyecto de ley que modifica el SAE: prioriza el "mérito" y establece sistema mixto con selección

El Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La iniciativa busca modernizar el sistema, entregar mayor protagonismo a las familias en la elección educativa, reconocer el mérito académico y el compromiso con los proyectos educativos, además de fortalecer la diversidad y autonomía de los establecimientos.

La propuesta tiene el objetivo reemplazar el modelo exclusivamente aleatorio por un sistema mixto, y crea dos mecanismos complementarios de admisión: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA). Ambos operarían bajo una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

El mecanismo de EM está pensado con modalidad voluntaria para “establecimientos con sobredemanda”, explican desde el Gobierno. Permite considerar criterios de selección y se sugiere, por ejemplo, el rendimiento académico desde 7° básico, la asistencia previa al establecimiento, entrevistas, entre otros.

“Busca compatibilizar las preferencias de las familias con los proyectos educativos de los establecimientos”, indicaron las autoridades. Además, contempla dos “resguardos de inclusión” que son la reserva de cupos para estudiantes prioritarios SEP y la reserva de cupos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

Por otro lado, el mecanismo de AA mantiene el actual sistema de asignación centralizada y se aplicaría a establecimientos que no opten por la EM, además de las vacantes que queden disponibles tras el proceso de EM.

“El esfuerzo importa y el mérito vale”

En la presentación de la iniciativa, el Presidente José Antonio Kast hizo un análisis sobre la relevancia de mejorar “la calidad de la educación” para evitar que los menores de edad se vinculen al crimen organizado. “En educación hoy día podemos decir que hay que hacer ciertos cambios para lograr lo que los padres quieren, que es la mejor educación para sus hijos”, dijo.

El Mandatario recordó el episodio de un menor de edad que cuestionaba a una autoridad por el sistema de admisión vigente. “¿Quién no recuerda esa imagen de Matías? Discutiendo con una autoridad regional de educación, diciendo ‘yo me esforcé arduamente, llegué a séptimo básico, y por el azar terminé en el colegio menos exigente. Yo quería el colegio más exigente, porque la educación era mi camino a la libertad, a la libertad de poder elegir lo que quería hacer más adelante’”, mencionó.

“Y todo eso quedó en nada. Hoy día, lo que busca este proyecto de ley es precisamente abordar ese tema, de cómo se selecciona para el sistema escolar y que ese sistema le dé una oportunidad a todos”, agregó el Presidente.

Kast indicó que los requisitos actuales que contempla el SAE son criterios razonables que se tienen que mantener, pero que es necesario agregar otros esquemas para esa cantidad importante de niños que postulaban y no quedaban en el establecimiento que ellos estimaban para su futuro.

Lo anterior, según explicó el Jefe de Estado, “terminaba castigando, precisamente, a los que más se esfuerzan y nosotros tenemos que reconocer el mérito”.

“El mérito de un joven que desde corta edad comienza a prepararse, porque sabe que la educación es lo que le da la movilidad social. No hay ninguna herramienta más potente para dar movilidad social que la educación. Y si un niño, si una familia se da cuenta de eso y se esfuerza, eso no puede ser desconocido. Por lo tanto, lo que buscamos es que ese mérito sea reconocido”, subrayó.

En la misma línea, el Mandatario destacó que la propuesta de su administración tiene tres “condiciones que son esenciales”. En primer lugar, restaurar el reconocimiento al mérito y al esfuerzo. “Porque el esfuerzo importa, el mérito vale y eso es algo que no podemos olvidar nunca”, aseveró.

En segundo lugar, que los establecimientos “tengan libertad de tener su propio proyecto educativo”. Y en tercer lugar, “recoger el derecho de las familias a elegir entre esos proyectos educativos”.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola explicó la propuesta del Ejecutivo y señaló que las familias seguirán postulando a través de un sistema único donde podrán indicar sus preferencias. “La diferencia será que dentro de este sistema convivirán colegios que preserven el mecanismo actual y colegios que aplicarán un proceso presencial basado en otros criterios relacionados a su proyecto educativo que permitan minimizar la asignación por azar”, explicó.

Recalcó que se trata de los colegios que tengan más postulantes que vacantes los que podrían regirse bajo la modalidad de Elección Mútua. “Si así lo solicitan, podrían considerar criterios que hoy día no tienen espacio en el sistema de admisión, pero que son legítimos. El mérito académico a partir del séptimo básico, la proximidad territorial, la modalidad de educación media-técnico-profesional u otra variable que no constituyan evidentemente una discriminación arbitraria”, dijo.

Luego, afirmó que, una vez realizada esta etapa, el sistema asignará a cada postulante la opción más preferida en que haya sido admitido y solo en última instancia —es decir, en los cupos que no se llenen en dichos colegios o en el resto de ellos que no opten por esta etapa— se aplicará el desempate aleatorio.

Como resguardo para evitar “criterios arbitrarios”, la secretaria de Estado afirmó que los establecimientos educacionales “deberán obtener una autorización previa donde se verificará” que estos no lo sean y, además, “quedarán sujetos a la fiscalización posterior, de manera que deberán cumplir expresamente con el procedimiento y los criterios que les hayan sido autorizado”.

“No pretendemos deshacer lo que existe. Hoy día tenemos un sistema de postulación que permite trazabilidad y transparencia. Eso es algo que nosotros reconocemos y que pensamos que vale la pena preservar. Pero hay dos grandes razones que nos motivan a introducirle modificaciones: uno, queremos que la admisión escolar dependa menos del azar. Y dos, queremos que en su lugar la admisión dependa de más variables que le hagan sentido a las familias y a los colegios”, agregó la ministra Arzola.

Indicó que hoy el sistema de admisión considera cuatro criterios de prioridad, pero estos tienen un alcance muy limitado. “El 80% de quienes postulan a colegios con cupos insuficientes, o sea, cuatro de cada cinco postulantes no cumplen con esos criterios y, en definitiva, terminan siendo asignados en virtud del azar”, señaló.

Así, la secretaria de Estado sostuvo que el objetivo de la modernización del SAE presentada por el Ejecutivo es reducir dicho resultado introduciendo un espacio para que el sistema vigente —que calificó de “muy rígido” — permita a las familias participar de un proceso de admisión “que las mire a la cara y que tengan en cuenta sus particularidades, sus necesidades y especialmente sus méritos”.