Lionel Messi celebra su récord histórico en el Mundial: “Disfruto de jugar y pasarlo bien en el campo”

Lionel Messi valoró con entusiasmo la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, un partido que quedará marcado en la historia del fútbol por el doblete que le permitió convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

Tras el encuentro, el astro argentino calificó como “espectacular” la forma en que se desarrolló el triunfo de la Albiceleste, destacando tanto el resultado como el rendimiento colectivo del equipo.

“Está espectacular cómo se dio”, señaló Messi al término del compromiso, satisfecho por una jornada que lo instaló en lo más alto de la tabla histórica de goleadores mundialistas.

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El delantero también se refirió al momento que vive en la recta final de su carrera, asegurando que sigue disfrutando cada vez que salta a la cancha con la camiseta de Argentina.

“Disfruto de jugar y pasarlo bien en el campo”, afirmó el capitán argentino, quien volvió a ser determinante para su selección en una nueva presentación mundialista.

Con sus dos goles frente a Austria, Messi añadió otro capítulo a una trayectoria repleta de récords y consolidó su condición de leyenda del fútbol mundial, liderando a una Argentina que aspira a volver a pelear por el título en la máxima cita del deporte rey.