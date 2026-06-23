Martín Arrau por muerte de niño en San Bernardo: “El Estado falló” y promete perseguir a los “asesinos”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reaccionó con dureza este lunes tras la muerte de un niño de 12 años que fue arrastrado por varios kilómetros luego del robo del vehículo de su familia en la comuna de San Bernardo.

Desde el lugar de los hechos, la autoridad afirmó que “lo que ocurrió acá no es un hecho delictual más” y sostuvo que la gravedad del caso debe generar una reflexión profunda sobre la violencia que enfrenta el país.

“Cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto, donde en circunstancias tan violentas delincuentes, asesinos, llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a la familia, sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones”, señaló.

Arrau reconoció además una responsabilidad estatal en lo ocurrido. “Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, falló”, afirmó.

El ministro también advirtió sobre el aumento de los delitos violentos y la participación de menores de edad en este tipo de hechos, mencionando que actualmente se discuten en el Congreso modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“Vemos frecuentemente en este tipo de delitos, igual que en los turbazos, la presencia cada vez más prolífica y reiterada de menores de edad. He estado proponiendo, y se está discutiendo en el Congreso, algunos cambios legales que van en esa línea”, explicó.

La autoridad reiteró sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que el Gobierno pondrá todos los recursos disponibles para esclarecer el crimen.

“No es una cifra más, es un delito feroz, brutal y nuestro compromiso efectivamente es que no hay que tener ningún miramiento con estos asesinos”, sostuvo.

Finalmente, Arrau destacó que el Ejecutivo está impulsando medidas para reforzar la seguridad, entre ellas el aumento de la presencia de Carabineros de Chile, una mayor coordinación con los municipios y la expansión de sistemas de televigilancia y herramientas tecnológicas para combatir la delincuencia.