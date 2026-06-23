Megarreforma: Senado abre espacio para aplazar votación mientras crece presión por alcanzar un acuerdo

La fecha de votación de la megarreforma del Gobierno quedó en suspenso. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insiste en mantener el calendario legislativo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abrió la puerta a destinar más tiempo a las negociaciones para evitar un rechazo en la Sala y construir una mayoría más amplia en torno a la iniciativa.

La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional comenzó este martes en el Senado y continuará durante la jornada de este miércoles. Sin embargo, la definición sobre cuándo se realizará la votación en general será resuelta por los comités parlamentarios.

“Tenemos que tener los votos para aprobar este proyecto. Y estos votos, ojalá, deben responder a una mayoría que se traduzca, ojalá, en un acuerdo, en un entendimiento, en una señal”, sostuvo la presidenta del Senado, quien remarcó que su prioridad es evitar que la iniciativa termine siendo resuelta en una comisión mixta.

Núñez agregó que la posibilidad de extender las conversaciones responde a la necesidad de asegurar respaldo político para la tramitación. “Nunca ha sido el ánimo dilatarlo por dilatarlo, sino que es evidente que tenemos que propiciar que tengamos la mayoría necesaria para que el proyecto se apruebe”, señaló.

Desde el Ejecutivo, el ministro Jorge Quiroz reiteró que las conversaciones con los senadores continúan. “Siempre estamos conversando con los parlamentarios, con los senadores y senadoras que van a tener que votar y siempre estamos viendo posibilidades de ajustes que, sin cambiar el corazón de la reforma y su foco en crecimiento, puedan generar mayores consensos”, afirmó.

El titular de Hacienda insistió en que aún existe margen para negociar sin alterar los plazos previstos por el Gobierno: “La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas, yo a veces trabajo 14 horas al día o 16, así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semanas. La urgencia es la misma, pero sí podemos trabajar fines de semana, tarde, mañana, noche y tratar de llegar al máximo acuerdo”.

Así, Quiroz enfatizó que se buscan acuerdos amplios, pero “sin necesidad de retardar el proceso“.

La postura del Ejecutivo encontró resistencia en sectores de oposición. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Gobierno intente condicionar los tiempos del debate legislativo. “Podrá tener una idea (Jorge Quiroz), pero él no define los tiempos de tarea del Senado, sobre todo el Senado”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario aseveró que la discusión requiere más tiempo y volvió a cuestionar el componente tributario del proyecto. Además, el senador de la DC planteó separar algunas materias incluidas en la iniciativa: “¿Por qué no discutimos aparte el proyecto de reconstrucción y lo vamos a aprobar? ¿Por qué no discutimos aparte el acortamiento de los plazos de la permisología para permitir la reactivación económica y lo vamos a aprobar?”.

El senador agregó que una pausa permitiría revisar aspectos que siguen generando diferencias. “Necesitábamos un espacio para ver si podemos encontrar alguna mejora”, resaltó.

El del Frente Amplio, Diego Ibáñez, pidió aplazar la votación y acusó falta de disposición del Ejecutivo para abrir nuevas instancias de negociación.“Hoy el Gobierno creemos que debe reconsiderar, aplazar esta votación, dar un espacio real de discusión (…) No nos vamos a cansar de proponer medidas distintas para que sea una ley que tenga retribución y que tenga certezas para la clase media”, agregó.

Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro confirmó que mantendrá su rechazo a la iniciativa mientras no existan modificaciones sustantivas. Castro respondió además a los dichos del ministro Quiroz sobre las extensas jornadas de negociación: “Tiene que acostumbrarse el ministro a que está en la política hoy día. Y la política es diálogo democrático y acuerdos democráticos”.

En cambio, el senador Rojo Edwards —integrante del Comité Parlamentario de Renovación Nacional e Independientes— defendió el rechazo al componente tributario de la reforma y vinculó la discusión con experiencias anteriores. “No olvidemos los devastadores efectos que tuvo en la economía, en el empleo, en los salarios, en el déficit de vivienda, la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet”, sostuvo.

“Las recetas socialistas de aumento del impuesto y grasa estatal solo los benefician a ellos. Ahora le toca crecer a todos los chilenos”, agregó.

La definición sobre la fecha de votación será adoptada este miércoles por los comités del Senado, en medio de reuniones entre parlamentarios y representantes del Ejecutivo para intentar acercar posiciones antes de que la iniciativa llegue a la Sala.