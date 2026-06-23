“Todos están bien”: PDI confirma que ubicó a los 64 niños haitianos

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este martes que los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que no habían sido localizados en el preinforme de Contraloría ya fueron encontrados. Todos ingresaron al país bajo el programa de reunificación familiar.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó que 63 de los menores se encuentran en Chile y una adolescente está en México. En este último caso, los oficiales tomaron contacto con el padre —quien reside en el país— y sostuvieron una videoconferencia con la madre y la niña para verificar su bienestar. “Con eso cerramos el ciclo que tenemos a todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estamos verificando”, señaló.

Cerna añadió que los menores de edad están en buen estado de salud. “Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente”, dijo. La mayoría ya está incorporada a los sistemas de salud y educación, aunque cinco de ellos no tienen registro de matrícula escolar, lo que podría deberse a su reciente llegada a Chile.

El jefe de la PDI también descartó que existan antecedentes de delitos como tráfico o trata de personas. “En este caso, de los 64, no hay nada acreditado ni de tráfico ni de trata. No hay nada. Están todos los migrantes regulares, con su padre, madre, hermanos, primos o tíos. Están con un adulto y algún tipo de vínculo”, subrayó.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, valoró el resultado de la búsqueda y destacó que la mayoría de los menores de edad está regularizado en materia migratoria. “Hemos terminado una primera etapa de búsqueda y los resultados son exitosos, pero nuestro trabajo recién comienza”, afirmó.

“Tenemos una convicción muy clara, aquí no estamos hablando de cifras ni de expedientes administrativos. Estamos hablando de niños y adolescentes. Y cuando existen antecedentes que obligan al Estado a verificar su situación, nuestra responsabilidad es actuar con rapidez, con máxima seriedad”, recalcó Wulf.

La PDI mantendrá abierta la línea investigativa para descartar cualquier otra situación irregular que no haya sido detectada en esta primera etapa, aunque hasta ahora no existen elementos que hagan presumir la comisión de delitos.