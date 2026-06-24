Bono por hijo: Gobierno ingresa con suma urgencia proyecto de ley para el 80% más vulnerable

El Ejecutivo ingresó con suma urgencia al Congreso un proyecto de ley que contempla un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija de entre 0 y 13 años, dirigido a las familias que se encuentren dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

La medida se enmarca en el “Plan Chile Sale Adelante” y responde al contexto de alza del costo de la vida y las apremiantes necesidades económicas que afectan a numerosos hogares chilenos.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el beneficio será exclusivo para aquellos núcleos familiares que integren el 80% más vulnerable del RSH, principal herramienta estatal para la focalización de subsidios. A modo de ejemplo, una familia con dos niños en el rango etario establecido podría recibir $60.000, mientras que una con tres hijos accedería a $90.000, siempre que cumpla con las condiciones que fije la ley.

Porque el bienestar de las familias es una prioridad, hoy ingresamos con suma urgencia al Congreso el proyecto de ley que entrega un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo entre 0 y 13 años, perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares 🏠❤️… pic.twitter.com/b6qjdx3rlC — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 24, 2026

Las autoridades enfatizaron que el bienestar de la infancia y de los grupos familiares es una prioridad, por lo que se optó por la suma urgencia para agilizar la tramitación legislativa. “Porque el bienestar de las familias es una prioridad, hoy ingresamos con suma urgencia al Congreso el proyecto de ley que entrega un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo entre 0 y 13 años, perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares”, señalaron desde el Gobierno.

Cabe precisar que este aporte aún no se encuentra disponible para ser solicitado ni pagado, dado que la iniciativa debe iniciar su discusión en el Parlamento y completar todo el proceso legislativo para convertirse en ley. Recién durante esa tramitación se darán a conocer los detalles operativos, como las fechas de pago, los mecanismos de implementación y la forma concreta en que se entregará el beneficio, el cual busca aliviar el presupuesto de miles de familias con niños y niñas a lo largo del país.