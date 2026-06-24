Chile recibe US$15 millones del Banco Mundial por reducir emisiones de carbono

Chile recibió hace poco 15 millones de dólares del Banco Mundial, específicamente del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el segundo pago por resultados al demostrar la reducción de emisiones de carbono en bosques nativos.

Gracias a este apoyo financiero, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realiza diferentes acciones en seis regiones del país, entre el Maule y Los Lagos, como restaurar bosques nativos, forestaciones, fortalecimiento del manejo sustentable y silvicultura preventiva, entre otras.

La entrega de este fondo se enmarca en el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (Erpa) suscrito en 2019 entre Conaf y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial.

El desembolso por 15 millones de dólares, correspondiente al período de monitoreo 2022-2023, reconoce una reducción de emisiones verificada de más de 3 millones de toneladas de carbono, provenientes de los bosques de las regiones del Maule a Los Lagos, asociadas a actividades REDD+ de deforestación, degradación, conservación y aumento de existencias.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que “este nuevo pago por resultados demuestra que la protección de nuestros bosques nativos genera valor ambiental, económico y social para Chile“.

Añadió que “la reducción verificada de emisiones que reconoce el Banco Mundial refleja años de trabajo de Conaf y de múltiples actores públicos y privados, comprometidos con la conservación y el manejo sustentable de nuestros recursos forestales. Que un organismo internacional destine 15 millones de dólares a nuestro país por resultados efectivamente alcanzados confirma que las políticas de protección y de restauración de bosques pueden traducirse en beneficios concretos para los territorios y para las comunidades que dependen de ellos”.

Valor de la reducción

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, señaló que “este segundo pago consolida a Chile como un socio estratégico y confiable en los mecanismos de pago por resultados. No es solo un hito financiero. Es la validación internacional de que nuestra política de conservación del bosque nativo reduce emisiones de manera verificable y atrae nuevas inversiones para el país”.

El reporte de monitoreo 3, presentado en marzo de 2025 y auditado de forma satisfactoria por el equipo internacional Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación), refleja una disminución significativa de las superficies de deforestación y sustitución de bosque nativo, con 3 millones 483 mil 190 toneladas de carbono reducidas en 2022 y 4 millones 134 mil 150 en 2023.

Estos resultados positivos evidencian avances concretos en prevención, control y respuesta temprana frente a la pérdida de bosque nativo, así como el impacto de las políticas y programas ejecutados por Conaf.

El gerente de Bosques y Cambio Climático de Conaf, Alfonso del Río, indicó que “el éxito de esta verificación se sostiene en un sistema técnico robusto que integra el monitoreo, los análisis cuantitativos de degradación forestal y una articulación permanente con la fiscalización ambiental. Estos 15 millones de dólares se traducirán en acciones directas en los territorios: restauración, manejo sustentable y silvicultura preventiva”.

Cabe recordar que el Erpa fue firmado por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y cuenta con el apoyo técnico del Banco Mundial.

En este contexto, Jean-Marc Arbogast, gerente del Grupo Banco Mundial en Chile señaló que “celebramos el compromiso de Chile con la transparencia y la medición rigurosa. Este segundo pago demuestra que el modelo de pago por resultados funciona cuando hay una política de Estado y capacidades técnicas sólidas. Seguiremos apoyando al país para escalar estas inversiones en bosque nativo y adaptación climática”.