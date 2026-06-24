Comisión de Educación del Senado fija cronograma para votar proyecto de Sala Cuna Universal

La Comisión de Educación del Senado definió el cronograma de tramitación para la votación en particular del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este beneficio y que será sometida a una sesión de despacho total el próximo 7 de julio.

La instancia acordó suspender la sesión prevista para este miércoles debido a la realización de una sesión especial de Sala destinada a analizar la ley de Reconstrucción Nacional. En su reemplazo, se programaron jornadas de audiencias y debate para este jueves y para el lunes 6 de julio, tras la semana regional.

La discusión legislativa se desarrollará sobre la base de la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno, que reemplaza íntegramente el proyecto original. A ello se suman 50 indicaciones ingresadas por los senadores, entre ellas 15 de la senadora Yasna Provoste y otras 15 del senador Cristián Vial.

Uno de los principales puntos de debate ha sido el sistema de financiamiento de las salas cuna y jardines infantiles. En ese contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reiteró ante los parlamentarios que los costos laborales no pueden seguir aumentando, defendiendo un mecanismo que no implique mayores cargas para los empleadores.

Las diferencias también se han manifestado respecto de la distribución de los recursos. El senador Vlado Mirosevic cuestionó que los establecimientos que actualmente reciben financiamiento estatal no puedan acceder al fondo que se pretende crear con aportes provenientes del seguro de cesantía de los trabajadores.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste ha sido una de las voces más críticas de la propuesta, argumentando que el problema no solo radica en utilizar recursos asociados al seguro de cesantía, sino también en la falta de fortalecimiento de la red institucional de jardines infantiles y salas cuna, especialmente en beneficio de la primera infancia.

De aprobarse el proyecto en su formulación actual, el beneficio de Sala Cuna Universal alcanzaría los 372 mil pesos, entregados 13 veces al año, considerando la matrícula y las mensualidades correspondientes entre enero y diciembre.

El mecanismo contempla que el trabajador informe el establecimiento elegido, el que deberá estar inscrito en el registro habilitado para estos efectos. Posteriormente, el empleador realizará las cotizaciones al Fondo de Sala Cuna, recursos que serán administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS) y transferidos directamente al recinto seleccionado.

La iniciativa también incorpora a trabajadores independientes que cotizan, quienes accederán al beneficio a través de la Operación Renta, obteniendo cobertura desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. En tanto, los trabajadores del sector público, que actualmente no cotizan en el seguro de cesantía, serán incorporados gradualmente mediante una adaptación de los servicios públicos prevista para el cuarto año de implementación.