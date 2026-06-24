Del colonialismo al mundial: la historia de Patrice Lumumba que inspira a la "estatua viva" en las tribunas del Congo

Una de las sorpresas de este mundial es el rendimiento de varias selecciones africanas, que han logrado competir de igual a igual frente a potencias históricas. Entre ellas, la República Democrática del Congo está destacando no solo por sus resultados —como el empate frente a Portugal o el ajustado partido ante Colombia— sino también por una historia que ha capturado la atención fuera de la cancha.

En las tribunas, un hincha se está robando todas las miradas. Michel Nkuka Mboladinga, aficionado de los “leopardos”, se convirtió en una figura viral por su particular personificación de Patrice Lumumba, el histórico líder independentista congoleño y un símbolo de la lucha anticolonial africana. Una imagen que, lejos de ser anecdótica, conecta directamente con una de las historias más duras del colonialismo europeo en África.

La historia detrás de la imagen de Lumumba

Lumumba nació un 2 de julio de 1925 en un territorio que, más que un país, era una estructura extractiva bajo dominio extranjero. El Congo había sido primero el feudo personal del rey Leopoldo II de Bélgica —responsable de uno de los genocidios más brutales de la historia, con cifras de entre 5 a 10 millones de muertos producto del “terror del caucho”— y luego pasó a manos del Estado belga en 1908, manteniendo un modelo de explotación económica y control social profundamente desigual.

Ese sistema se sostenía en tres pilares. Una administración colonial que imponía trabajos forzados encubiertos; grandes corporaciones mineras, como la Union Minière du Haut-Katanga, que explotaban recursos estratégicos como cobre, cobalto y uranio; y la Iglesia Católica, encargada de un sistema educativo diseñado para limitar deliberadamente el desarrollo intelectual de la población local.

En ese contexto emergen los llamados “évolués”, congoleños que lograban cierta educación y adoptaban costumbres europeas, pero que seguían sometidos a un apartheid de facto. Lumumba fue uno de ellos. Trabajó como empleado administrativo y luego como periodista, y su acceso a la lectura le permitió comprender un elemento clave del dominio colonial: la división deliberada de las etnias para evitar una unidad política.

Ese diagnóstico lo llevó a dar un paso decisivo. En 1958 funda el Movimiento Nacional Congoleño, el primer partido con una visión plenamente nacionalista y panafricana, rompiendo con las lógicas regionalistas que predominaban hasta entonces. El movimiento iniciado por Lumumba crece rápidamente en un contexto marcado por crisis económicas, el auge de los procesos de independencia en África y una serie de revueltas sociales internas.

En 1960, tras elecciones apresuradas impulsadas por Bélgica, Lumumba se convierte en el primer ministro del Congo independiente a los 34 años. Pero su liderazgo rápidamente alerta a las potencias occidentales, cuando durante la ceremonia de independencia, sin estar programado, toma la palabra frente al rey Balduino de Bélgica y denuncia abiertamente los abusos del colonialismo. Un discurso que expone el trabajo forzado, la violencia y la humillación sistemática sufrida por el pueblo congoleño.

Ese momento, que hoy es símbolo de dignidad, marcó también su condena. En plena Guerra Fría, Lumumba pasó a ser percibido como una amenaza por las potencias occidentales.

La estabilidad del nuevo Estado duró apenas días. El ejército se amotinó, la provincia minera de Katanga se declaró independiente con apoyo extranjero, y el país entró en una guerra interna. Ante la negativa de la ONU de actuar sobre los secesionistas, Lumumba optó por solicitar apoyo logístico a la Unión Soviética, lo que terminó de activar las alarmas en Washington. El presidente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, llegó a sugerir en reuniones de seguridad la necesidad de “eliminar” a Lumumba.

En septiembre de 1960, en medio de esta crisis, el presidente congoleño, J. Kasavubu, intentó destituir ilegalmente a Lumumba del puesto de primer ministro. Lumumba recibe el apoyo del parlamento, quien ordena la dimisión de Kasavubu, pero el jefe del ejército, Joseph-Désiré Mobutu (quien más tarde gobernaría dictatorialmente como Mobutu Sese Seko), dio un golpe de Estado el 14 de septiembre con el respaldo financiero de la CIA y la inteligencia belga y francesa. Lumumba tuvo que cumplir arresto domiciliario bajo custodia de tropas de la ONU.

Tras intentar escapar para unirse a sus partidarios en el este, fue capturado en diciembre de 1960. Fue humillado públicamente y torturado brutalmente por las fuerzas de Mobutu.

El 17 de enero de 1961, sabiendo que su figura seguía siendo un peligro incluso en prisión, decidieron trasladarlo en avión directamente a Katanga, territorio de sus peores enemigos. Esa misma noche, Lumumba y dos de sus ministros leales fueron llevados a un bosque aislado y ejecutados por un pelotón de fusilamiento comandado por oficiales belgas.

Para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación o culto político, un comisario de policía belga llamado Gerard Soete recibió la orden de desenterrar los cuerpos al día siguiente, desmembrarlos y disolverlos por completo en ácido sulfúrico. Soete solo guardó como “trofeo” un par de dientes de Lumumba, que pasaron luego a control del Estado belga.

Así, la historia de Lumumba terminaba a sus 35 años, pero su legado quedó inmortalizado en la historia.

Lumumba Vea: una estatua viva, memoria y resistencia

Esa memoria es la que hoy recupera Michel Nkuka en las tribunas. Su performance no es improvisada ni superficial. Replica con precisión la imagen de la estatua de Lumumba en Kinshasa, —donde se guardan los únicos restos de Lumumba, sus dientes que el Estado belga devolvió al Congo en 2022— de pie, inmóvil, con el brazo levantado, durante los 90 minutos del partido. Un gesto que simboliza dignidad, resistencia y proyección hacia el futuro.

En ocasiones hace un gesto con su mano simulando una pistola apuntando a su cabeza y con la otra se tapa la boca, en referencia a los asesinatos y censura colonial.

Con el tiempo, su figura ha trascendido lo anecdótico. Se ha convertido en un símbolo para la propia selección, al punto de ser integrado como parte de la delegación oficial en el mundial.

La lucha continúa: el Congo de hoy

En un país atravesado por décadas de conflictos vinculados a la explotación de recursos, crisis sanitarias recurrentes y tensiones políticas internas, la figura de Lumumba sigue operando como un eje de identidad y memoria.

Hoy, esa lucha ha cambiado de forma. Ya no se trata de expulsar a una potencia colonial directa, sino de enfrentar redes globales de extracción, dependencia tecnológica y conflictos armados persistentes en regiones clave como el este del Congo, donde grupos rebeldes continúan disputando el control de zonas ricas en minerales estratégicos.

A eso se suma una crisis sanitaria constante, con brotes de enfermedades como el ébola que afectan directamente estas regiones, y un contexto político donde el espacio democrático se ha ido restringiendo bajo la presión de la guerra.

En ese escenario, la imagen de Lumumba sigue vigente. Y lo que hace Michel Nkuka es trasladarla al espacio más masivo y visible del mundo: la copa mundial de la FIFA.

Una estatua viviente, en medio del ruido, que obliga —aunque sea por un momento— a mirar más allá del partido.