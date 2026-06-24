Diputado Cretton (UDI): “La pelea entre la derecha merluciana y la derechita cobarde no nos conduce a ninguna parte”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Eduardo Cretton (UDI), parte de la Comisión de Constitución, se refirió a las relaciones dentro del oficialismo, la tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el avance legislativo de la megarreforma del Gobierno.

En primer lugar, respecto al cruce entre el diputado Agustín Romero (PRep) y la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, el parlamentario indicó: “La actitud que ha tenido el diputado Romero no se condice con la construcción de unidad que necesitamos al interior del oficialismo y menos con las palabras de alguien que tiene la legítima aspiración de poder dirigir la Cámara de Diputados en algún minuto”.

En segundo lugar, aseguró que Chile Vamos ya no existe y recalcó diferencias entre su partido y Renovación Nacional (RN). “Yo no me imagino a la UDI dando libertad de acción para votar un tema tan importante como es la acusación constitucional (contra el exministro Nicolás Grau). Y lamentablemente no es primera vez que Renovación Nacional da libertad de acción en temas importantes”.

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No obstante, aseguró que: “La discrepancia no significa humillación. Y lamento profundamente la actitud de cierto sector de la derecha que sigue con esta pelea de la ‘derechita cobarde’. Ahora hay otro sector que puso el sobrenombre de la ‘derecha merluciana’. Creo que si seguimos en ese camino lo único que va a terminar quedando es la derecha caníbal, la derecha que se autodestruye”.

“A mí me parece sorprendente que a solo tres meses de que hemos asumido el Gobierno tengamos este nivel de pelea al interior de las huestes oficialistas. Nosotros desde la UDI lo que queremos es unidad, porque entendemos que probablemente no va a haber otra oportunidad para un ciclo de derechas en nuestro país”, agregó el diputado.

A juicio del parlamentario, el Presidente Kast “en la conformación de su gabinete ha querido ampliar la base de apoyo político del gobierno” y reconoció que se convocó a “gente demócrata, de Evópoli, de RN y de la UDI”. “Por lo tanto, creo que hay que avanzar más bien a entender que hoy estamos todos en el mismo barco, y que esta lógica de pelea entre la derecha merluciana y la derechita cobarde no nos va a conducir a ninguna parte”.

“Lo que todos estamos llamados a entender acá es que no basta simplemente con quedarse en la denuncia o la estridencia de los problemas. Por eso nosotros desde luego hemos querido pasar de la política de la estridencia a la política de la responsabilidad. Y la política de la responsabilidad lo que dice es que para sacar adelante al país se requieren grandes reformas. En eso es lo que nosotros estamos abocados hoy día, al menos desde la UDI, y creo que en esto todo el oficialismo está aprendiendo a ser oficialista”, analizó Cretton.

En línea con lo anterior, aseguró que “hay muchos que estamos acostumbrados a ser oposición y ser oficialismo es otra cosa”. “Cuando eres oficialismo estás llamado a la responsabilidad porque tienes la guitarra en la mano, por decirlo en buen chileno, y tienes la responsabilidad de sacar adelante un programa de gobierno”, subrayó.

Respecto a la acusación constitucional en contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el diputado Cretton defendió la postura de su partido de votar favorablemente el libelo en bloque. Aseguró que, de estar en el Senado, “yo la votaría a favor, porque lo más complejo acá son los US$3 mil 200 millones que se dejaron en facturas que no fueron pagadas y que se patearon para adelante. Ahí efectivamente hay una actitud dolosa por parte del exministro Nicolás Grau de que la nueva administración se hiciera responsable del mal manejo de los recursos públicos que tuvo la administración del presidente Boric”.

“Lo mismo ocurre con estos $2,1 billones que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dijo que no era posible trazar. Y quiero ser súper claro, acá no se le está imputando el tema de la culpabilidad o no del ministro Nicolás Grau, no pasa por un error de cálculo, no es un error aritmético como quiso plantear la defensa ayer, sino que es un error metodológico, y por lo tanto, la votaría a favor (la acusación)”, agregó el parlamentario.

A su juicio, “los chilenos hace rato que están esperando que alguien se haga responsable del mal manejo de los recursos en la administración pública“. Así, argumentó que si bien la acusación constitucional no aborda dicha materia, la opinión pública sí estaba esperando que “alguien se hiciera responsable por el mal manejo de los recursos públicos que hubo en la administración del presidente Boric”.