Lo arrastraron 3 kilómetros: pasan al tribunal detenidos por brutal encerrona

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se realizará hoy el control de detención y eventual formalización de los tres imputados por la encerrona en que murió un niño de 12 años, ayer en la madrugada, en esa comuna de la Región Metropolitana. El hecho causó conmoción nacional.

Se trata de tres jóvenes de 17, 18 y 20 años, a quienes se les imputan los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. El menor de 17 está sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.

Ayer en la tarde, al dar a conocer las detenciones, el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, explicó que se dio con las identidades de los imputados gracias a las huellas en los dos vehículos robados, además del análisis de las cámaras de seguridad y cruces de datos.

De esta manera, se estableció que los hechos se iniciaron a la 1:30 hora en un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, donde la banda de cinco sujetos robó un vehículo Mitsubishi de color blanco y luego asaltó a un peatón que resultó ser un carabinero de franco, al que golpearon.

El tour delictual siguió en calle Catemito con la caletera de la Ruta 5 Sur, donde los delincuentes interceptaron un vehículo Peugeot de color rojo, donde viajaban un ciudadano argentino al volante, su hijo de 12 años en la parte trasera y una tía del menor que fue a buscarlos al aeropuerto. Habían celebrado el Día del Padre en Buenos Aires y se dirigían a Puente Alto, donde el niño vivía con su madre.

En la encerrona, los antisociales actuaron premunidos de armas blancas y de fuego y procedieron con brutal violencia a robar el vehículo. En su fuga no se percataron que el niño había quedado enredado en el cinturón de seguridad. Lo arrastraron por tres kilómetros hasta Portales con Leonardo da Vinci, donde finalmente abandonaron a la víctima y el vehículo.

La banda escapó a pie en distintas direcciones y durante la tarde de ayer tres de sus integrantes fueron detenidos por el OS9 de Carabineros en sus domicilios de San Bernardo, mientras que otros dos siguen prófugos. Un cuarto sujeto fue detenido por receptación.

Al describir la encerrona, el fiscal Leonardo Tapia expresó que “fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar. Quedó atrapado con su cinturón de seguridad y, en definitiva, se le ocasionaron lesiones de tal naturaleza que le causaron la muerte”.

“Seguimos trabajando respecto de la detención de las otras dos personas que aún quedan. No vamos a descansar hasta poder detener justamente a estas personas, y, de alguna forma, dar algo de justicia a la familia por este trágico hecho”, añadió el fiscal.