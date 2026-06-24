Ministra Arzola afirma que Gobierno acatará fallo del TC y esperará fundamentos para definir pasos a seguir

La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que el Ejecutivo acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) luego de que este acogiera parcialmente el requerimiento en contra del proyecto de Escuelas Protegidas.

En diálogo con Radio Infinita, la secretaria de Estado indicó que por ahora solo manejan el comunicado del organismo y que aguardarán la publicación de los fundamentos para determinar los pasos a seguir.

Arzola remarcó que el propósito central de la iniciativa se mantiene intacto: fortalecer la seguridad y entregar más herramientas a los establecimientos para prevenir situaciones que exceden su capacidad de acción. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es avanzar en la protección, en la seguridad de las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades”, sostuvo.

La jefa de la cartera de Educación reiteró que el Gobierno será respetuoso de la institucionalidad y del fallo del TC, aunque subrayó que la meta de resguardar a las comunidades educativas no cambia. “Nosotros estamos esperando, obviamente, conocimos el comunicado solamente, tenemos que tener el fundamento, porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo”, puntualizó.

Consultada sobre la posibilidad de diseñar planes alternativos tras el dictamen, Arzola fue enfática en que cualquier gestión dependerá del análisis integral de la sentencia. “Depende de los fundamentos”, respondió. La ministra añadió que permanecerán atentos a la difusión de los argumentos del TC para evaluar si procede alguna acción complementaria por parte del Ejecutivo.